Умер гитарист группы "Зоопарк" Александр Храбунов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Гитарист рок-группы "Зоопарк" Александр Храбунов умер в Санкт-Петербурге. О смерти участника одной из первых групп Ленинградского рок-клуба сообщила в среду его бывшая администратор Ольга Слободская на своей странице в Facebook и подтвердила эту информацию ТАСС.

"Да, это правда. Он долго и тяжело болел", - сказала Слободская агентству.

Родившийся в Петрозаводске в 1959 году Храбунов в 1977 году основал свою первую рок-группу под названием "Прощай, черный понедельник". Название было позаимствовано из романа Курта Воннегута "Завтрак для чемпионов, или Прощай, черный понедельник". Спустя три года группа познакомилась с Майком Науменко, искавшим музыкантов для своего проекта. В 1981 году Науменко вместе с Храбуновым и другими музыкантами основал группу "Зоопарк".

На протяжении всего времени существования "Зоопарка" Храбунов оставался гитаристом группы. Таким образом вместе с Майком Науменко они были единственными участниками, которые пробыли в "Зоопарке" с момента его основания до его закрытия в 1991 году. После распада "Зоопарка" Александр Храбунов работал с такими группами, как The Hoox, Krakatau Surfers, Kaktuzz, "Зоо-Парк", "Санкт-Петербург" и "Учебно-лечебный коллектив "группа Триста".

"Зоопарк" в Ленинграде

"Зоопарк" - одна из первых групп Ленинградского рок-клуба и один из самых популярных ленинградских рок-коллективов 1980-х годов. За 10 лет его существования музыканты записали четыре альбома, включившие в себя такие треки, как "Сладкая N", "Буги-вуги каждый день", Blues de Moscou и "Дрянь".

Коллектив сыграл роль в развитии других групп Ленинградского рок-клуба. В частности, в 1978 году Майк Науменко записал с Борисом Гребенщиковым магнитный альбом "Все братья - сестры" на берегу Невы, а в 1982 году вокалист "Зоопарка" сыграл гитарное соло в песне Виктора Цоя "Битник" на дебютном выступлении группы "Кино". Участников двух групп впоследствии связывали творческие и дружеские отношения. Частично об этом взаимодействии повествует художественный фильм Кирилла Серебренникова "Лето".