Умер скрипач и педагог Игорь Ойстрах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Народный артист СССР, скрипач, дирижер и педагог Игорь Ойстрах умер в Москве в возрасте 90 лет, сообщила ТАСС в среду глава Благотворительного фонда имени Давида Ойстраха Анжелика Моисеева.

"Игорь Давидович умер 14 августа. Он давно болел", - сказала она.

Моисеева пояснила, что информацию о смерти музыканта передала семье его сиделка, а родственники ранее не могли проинформировать общественность о произошедшем.

Игорь Ойстрах родился 27 апреля 1931 года в Одессе в семье скрипача и дирижера Давида Ойстраха и пианистки Тамары Ротаревой. Провел детство в Москве. С шести лет стал играть на скрипке, с восьми лет - на фортепиано. Окончил Московскую консерваторию по классу скрипки под руководством своего отца.

Первое концертное выступление Игоря Ойстраха состоялось в 1947 году. В 15-летнем возрасте на сцене зала московского Дома ученых он со своим отцом в сопровождении оркестра он исполнил концерт Иоганна Себастьяна Баха для двух скрипок. Два года спустя музыкант получил первую премию на конкурсе скрипачей в рамках II Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Будапешт, Венгрия). В 1952 году был удостоен первой премии на Международном конкурсе скрипачей им. Генрика Венявского (Познань, Польша).

С 1958 года Ойстрах был солистом Московской филармонии, с 1965 года стал преподавателем Московской консерватории. В 1968 году впервые встал за дирижерский пульт, с тех пор часто выступал в качестве дирижера. Ойстрах концертировал как в Советском Союзе, так и за рубежом: в Австрии, Великобритании, ГДР, Дании, США, Чехословакии, Японии и других странах. В 1996-2010 годах преподавал в Брюссельской консерватории.