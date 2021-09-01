Калининград стал единственным городом гастролей театра им. Вахтангова в канун столетия

КАЛИНИНГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова сделал исключение для Калининграда в осенних планах гастролей, чтобы представить три спектакля на фестивале искусств "Балтийские сезоны", который проходит в Калининграде с 31 августа по 6 сентября. Труппа готовит к столетию премьеру "Войны и мира", в которой будут задействованы почти все актеры театра, поэтому остальные гастроли отменены, сообщил в среду на пресс-конференции, посвященной фестивалю, директор театра Кирилл Крок.

"В ноябре, 12 ноября, театру им. Вахтангова исполняется 100 лет.<...> Пока мы здесь, в Москве идут интенсивнейшие репетиции премьерного спектакля Римаса Туминаса "Война и мир", где будет занята почти вся труппа театра Вахтангова. И главная, первая, премьера будет этого [101-го] театрального сезона - это как раз постановка "Войны и мира". Поэтому мы единственные гастроли, которые оставили, а не отменили по России - это гастроли в Калининград, к вам. Все остальные наши проекты, какие-то договоренности, мы все отменили только по одной причине - чтобы дать возможность Римасу Туминасу и актерам выпустить премьерный спектакль. Поэтому вы у нас вне конкуренции, "Балтийские сезоны" вне конкуренции", - сказал Крок.

Спектаклем открытия фестиваля 31 августа стала постановка театра им. Вахтангова "Люся. Признание в любви", посвященная советской и российской киноактрисе Людмиле Гурченко, с заслуженной актрисой России Нонной Гришаевой в главной роли. Крок, отметил, что это уникальный спектакль, посетовав на то, что из-за пандемии его может увидеть ограниченное количество зрителей - зал калининградского театра может быть заполнен только на 50% - 400 мест. Художественный руководитель фестиваля Давид Смелянский отметил высокий уровень спектакля. "Это блистательная постановка, я очень благодарен Кириллу Кроку и "Росконцерту" в лице его директора Андрея Малышева за то, что этот показ состоялся", - сказал он. Гришаева в свою очередь отметила теплый прием аудитории и энергетику зала. "Обмен энергией произошел не на 50%, а на все 100!", - сказала она на пресс-конференции.

Фестиваль проходит в театральном формате и посвящен 100-летию Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Помимо спектакля, посвященного Гурченко, на нем представят постановку "Крик лангусты" по пьесе Джона Марелла в редакции Жоржа Вильсона (в спектакле заняты народная артистка России Юлия Рутберг и народный артист России Андрей Ильин); моноспектакль народного артиста РФ Евгения Князева "Пиковая дама" по повести А. С. Пушкина, посвященный памяти режиссера театра и кино, педагога Петра Фоменко (1932-2012 гг.). Кроме того, в рамках фестиваля студенты IV курса Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова (мастерская заслуженного деятеля искусств РФ В. П. Николаенко) покажут спектакль "Лес" по пьесе А. Н. Островского, режиссер постановки - заслуженный деятель искусств, заслуженный артист РФ П. Е. Любимцев. Организаторы отметили чрезвычайно высокий интерес зрительской аудитории уже в день открытия. Все билеты на спектакли были проданы в первый день фестиваля.

Министр культуры и туризма области Андрей Ермак отметил, что фестиваль стал одним из самых значимых событий в культурной жизни региона. "Фестиваль уже стал визитной карточкой Калининградской области давным-давно, и очень отрадно, что фестиваль ориентирован прежде всего на нас, на калининградцев, но я знаю - многие наши гости специально берут билеты, чтобы приехать в Калининградскую область именно когда идут "Балтийские сезоны", потому что именно тогда ярчайшие звезды театров приезжают в Калининград и показывают лучшее в их репертуаре", - сказал он.

Спектакль "Люся. Признание в любви", по его словам, стал очередным подтверждением статуса форума. "Эффект был фантастическим <...>. Я уверен, что последующие спектакли в рамках "сезонов" будут не менее яркими", - сказал он, добавив, что уже первый день вызвал большое количество положительных отзывов жителей региона, в том числе в социальных сетях, и выразив уверенность, что значимость "Балтийских сезонов" будет расти с каждым годом.

О фестивале

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" впервые состоялся в Калининграде в 2004 году. За 16 лет в нем приняли участие 85 ведущих российских и зарубежных художественных коллективов. Среди них - Малый театр России, Большой театр России, Пермский академический театр оперы и балета, МХАТ имени М. Горького, Театр имени Евгения Вахтангова, "Геликон-Опера", Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова, Национальный драматический театр России (Александринский театр), Театр имени Владимира Маяковского, Центральный театр кукол имени С. В. Образцова, Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, Ансамбль народного танца под руководством Игоря Моисеева, Русский народный хор им. М. Пятницкого.

Культурный проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Калининградской области, Министерства по культуре и туризму Калининградской области, ФГБУК "Росконцерт" и АНО "Фестивальная дирекция". Художественный руководитель фестиваля - Давид Смелянский.