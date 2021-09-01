В Москве начал работу Международный большой детский фестиваль

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Спектаклем красноярского ТЮЗ "Хроники Нарнии. Племянник чародея" открылся в среду в Московском губернском театре IV Международный большой детский фестиваль, который пройдет с 1 сентября по 12 ноября в Москве и Санкт-Петербурге и представит лучшие проекты для детей и подростков в театре, кино, анимации, литературе и цирковом искусстве, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Процесс культурного воспитания должен проходить с удовольствием, поэтому для программы мы отбираем все самое интересное, нескучное, актуальное. В этом году мы получили более 460 заявок из 15 стран - рекордное количество, и я очень рад, что наш фестиваль находит отклик, растет и развивается. Несмотря на слово "детский" в названии, это настоящее искусство, и я убежден, что и взрослые получат массу впечатлений - заявляю это как постоянный зритель", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя фестиваля Сергея Безрукова.

Гостей фестиваля ждет более 40 спектаклей со всей страны, зарубежные постановки, цирковое шоу, кино- и анимационные фильмы и литературные произведения для детей и юношества современных российских авторов. События фестиваля будут проходить в Московском губернском театре, Центре имени Мейерхольда, Театре Образцова, РАМТ и на других площадках, а завершатся в Санкт-Петербурге в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Путешествие в сказочный мир

Фестиваль начался для зрителей с путешествия в сказочный мир благодаря постановке режиссера Романа Феодори "Хроники Нарнии. Племянник чародея". В первые дни фестиваля покажут две части знаменитой саги: "Племянник чародея" (1 и 2 сентября) и "Конь и его мальчик" (4 и 5 сентября).

"Я сторонник ярких театральных зрелищ для детей. Мне кажется, театр может и должен создавать на сцене ту самую сказку - когда это ярко, масштабно, когда это целый потрясающий мир, каким являются спектакли "Хроники Нарнии". Спектакли Феодори отличаются потрясающей выдумкой, совершенно феноменальными режиссерскими находками с использованием всех новейших технологий, доступных театру. Он - "зрелищный" режиссер, причем умеющий наполнять эту яркую форму глубоким смыслом. Честно говоря, будь я сейчас мальчишкой, именно на такие спектакли я бы ходил с большим удовольствием", - отметил Безруков.

О фестивале

Открывшийся фестиваль - мультижанровый, он включает несколько направлений искусства для детей и юношества: театр, кино, анимация, цирк. В этом году в программу дополнит еще одно направление - детская литература. В театральной программе фестиваля участвуют 44 театра из 24 городов. В рамках программ кино и анимации для детей будут показаны 28 кино- и анимационных фильмов. Также будут представлены произведения 20 авторов, пишущих для детей.

Победителей определит независимое детско-юношеское жюри, в которое вошли юные актеры, музыканты, спортсмены, победители всероссийских школьных олимпиад. Жюри возглавила актриса театра и кино (сериалы "Слепая", "Склифосовский"), телеведущая каналов "Карусель" и "О!" Николь Плиева.

Также в рамках фестиваля пройдут дискуссии и питчинги, адресованные детям и взрослым. Например, 11 ноября ожидается конкурс творческих идей, адресованных детскому театру. Участники питчинга получают возможность реализовать свой проект в одном из театров. Будут организованы мастер-классы и тренинги по различным направлениям сценического искусства. Финалом образовательной программы станут показы спектаклей детских театральных студий - лауреатов конкурсов театрального искусства.

Фестиваль проводится с 2018 года. Организаторы - Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский губернский театр. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, Министерства культуры Московской области.