В Выборге подвели итоги фестиваля российского кино "Окно в Европу"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Фестиваль российского кино "Окно в Европу", который проходил в Выборге в Ленинградской области с 27 августа, подвел итоги. Главный приз получил фильм "Продление жизни" режиссера Дмитрия Фальковича, сообщили организаторы.

"В Выборгском замке прошла торжественная церемония закрытия XXIX кинофестиваля "Окно в Европу". Члены жюри во главе с председателями трех конкурсных программ Ларисой Садиловой, Алексеем Алексеевым и Олесей Фокиной подвели итоги смотра и вручили награды победителям. Главный приз конкурса игрового кино получила картина "Продление жизни" режиссера Дмитрия Фальковича", - говорится в сообщении.

Фильм-победитель рассказывает историю русского эмигранта Дмитрия, который живет в Лондоне со своей женой и сыном. Он - один из самых успешных венчурных капиталистов в мире. У него есть все, но в 46 лет и семь месяцев он понимает, что однажды умрет. Дмитрий создает фонд, инвестирующий в технологии продления жизни.

Главный приз в категории неигрового кино достался фильму "Спецы" режиссера Анны Драницыной о воспитателе в школе для трудных подростков.

Победители в номинациях

Специальный приз жюри достался фильму "Второе солнце" режиссера Рината Ташимова с формулировкой "За многообещающий восход". Это картина о жизни современной сибирской татарской деревни на забытом участке шелкового пути. Также специальные призы получили актеры Елена Морозова (фильм "Первый снег" Наталии Кончаловской) и Дайнюс Гавенонис (фильм "Белый кит" Татьяны Федоровской).

Награду за лучший сценарий к фильму "Капкан" вручили Галине Уразовой и Наталье Кудряшовой. Эта работа рассказывает историю егеря Ивана и его возлюбленной Александры. Приз за лучшую продюсерскую работу от Гильдии продюсеров России получила Ларисе Олейник за фильм "Рапана". Его главный герой Юрий ушел из театра, прихватив шутовской костюм своего героя из спектакля Король Лир. В итоге сценический персонаж становится частью настоящей жизни Юрия.

В конкурсе анимационного кино победила картина "Вадим на прогулке" режиссера Саши Свирского. Приз от киноведов и кинокритиков вручили драме "Земун" режиссера Эдуарда Жолнина. Специальный приз от президента кинофестиваля Армена Медведева достался автору сценария и режиссеру Александру Миндадзе за фильм "Паркет". В конкурсе "Выборгский счет", лауреаты которого определяются путем голосования зрителей в приложении фестиваля "Окно в Европу", первое место заняла картина "Асфальтовое солнце" режиссера Ильи Хотиненко.

Всего программа фестиваля включала более 100 фильмов.

Кинофестиваль "Окно в Европу" проводится в Выборге ежегодно с 1993 года. Его учредителями являются Министерство культуры РФ, правительство Ленинградской области и Русско-Европейская киноассоциация (RECA). Среди главных задач смотра - популяризация национального киноискусства и продвижение новых российских фильмов. У истоков фестиваля стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев и Савва Кулиш, а также композитор Микаэл Таривердиев.