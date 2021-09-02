Московская филармония откроет свой 100-й сезон

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Юбилейный, сотый, сезон Московской филармонии откроется 2 сентября выступлением французского ансамбля Ensemble intercontemporain в Концертном зале им. Чайковского. Об этом сообщила пресс-служба филармонии.

Изюминкой концерта станет то, что зал им. Чайковского подстроят под авангардный коллектив. "Специалисты по акустике будут заниматься расположением аппаратуры и подготовкой мест для шестерых солистов - в самых неожиданных точках зала. В партере выстроят специальный подиум для ансамбля. Часть зрителей разместится на сцене, получив редчайшую возможность слышать музыку и видеть зал с уникальной позиции", - рассказали в пресс-службе, пояснив, что все это потребуется для исполнения визитной карточки ансамбля - произведения R pons его основателя Пьера Булеза (1925-2016).

Основные праздничные мероприятия в филармонии запланированы на 29 января 2022 года. В 14:00 мск в Большом зале Московской консерватории можно будет стать свидетелями реконструкции исторического концерта - открытия филармонии, состоявшегося ровно 100 лет назад в том же зале в то же время. А в 19:00 мск в Концертном зале им. П. И. Чайковского состоится юбилейный гала-концерт.

Кроме того, филармония готовит к юбилею ряд специальных проектов. Среди них серия "Исторические концерты Московской филармонии", выступление ведущих отечественных коллективов в "Параде оркестров", "Триумф российской исполнительской школы" с Хиблой Герзмавой, Екатериной Семенчук, Юлией Лежневой, Денисом Мацуевым, Михаилом Плетневым, Николаем Луганским, Борисом Березовским, Максимом Венгеровым, Вадимом Репиным и другими.