Канал "Мосфильм. Золотая коллекция" проведет марафон фильмов с участием Евгения Леонова

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Марафон фильмов с участием Евгения Леонова пройдет в четверг на киноканале "Мосфильм. Золотая коллекция" к 95-летию со дня рождения актера. Зрителям покажут "Кин-дза-дза!", "Мимино", "Джентльмены удачи" и другие картины, сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

"Достаточно взглянуть на ту коллекцию фильмов, которые мы уместили в один день - день 95-летия со дня рождения великого артиста, чтобы оценить, попробовать только, вклад Евгения Леонова в киноискусство многомиллионной страны. Этим списком наследие актера, конечно же, не исчерпывается. Своим актерским подвигом Леонов доказал, что не бывает больших и малых ролей, бывают только большие и маленькие артисты. Евгений Павлович был артистом великим, который сам бы никогда в этом не сознался ни себе, ни тем более коллегам и зрителям", - сказал директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое телевидение" Иван Кудрявцев, которого процитировали в пресс-службе. Киноканал "Мосфильм. Золотая коллекция" является совместным проектом "Цифрового телевидения", медиахолдинга ВГТРК и киноконцерна "Мосфильм".

В программу марафона включили картины "Тридцать три" (1965), "Мимино" (1977) и "Кин-дза-дза!" (1986) Георгия Данелии, "Большая перемена" (1972) Алексея Коренева, "Обыкновенное чудо" (1978) Марка Захарова, "Белорусский вокзал" (1971) Андрея Смирнова и "Джентльмены удачи" (1971) Александра Серого. Кудрявцев назвал работы Леонова гимном актерству как ремеслу и подлинному искусству.

Народный артист СССР Евгений Леонов родился 2 сентября 1926 года в Москве. Он окончил драматическое отделение Московской театральной студии, служил в Московском драматическом театре имени Станиславского, театре имени В. В. Маяковского. До последних дней жизни работал в театре "Ленком". Леонов сыграл свыше 70 ролей в кино, большинство из его работ вошло в золотой фонд отечественного кинематографа.