Пиотровский предложил создать аналог Дворцовой площади во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил создать во Владивостоке аналог Дворцовой площади.

"Я показал вам Дворцовую площадь [на слайде], здесь тоже нужно такое место, где со всех сторон музеи и театры. Подобный комплекс нужен [во Владивостоке], чтобы площадь связывала все здания", - сказал он в четверг, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Пиотровский добавил, что в создаваемом центре "Эрмитаж - Владивосток" планируется проводить набор музейных активностей, "присущих Эрмитажу". "Мы привозим бренд Эрмитажа, все особенности, которые есть в Эрмитаже в Петербурге, чтобы они жили здесь во Владивостоке", - добавил он.

В 2013 году было принято решение открыть во Владивостоке центр-спутник Эрмитажа, соглашение о создании центра "Эрмитаж - Владивосток" было подписано в июне 2015 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Предполагается, что тематические выставки Эрмитажа будут размещаться во владивостокском центре дважды в год.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.