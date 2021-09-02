Монеточка отказалась от мирового соглашения по иску Костюшкина об использовании его песни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Представитель певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) отказался от предложенного представителем бывшего участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина мирового соглашения по иску об использовании песни "Женщина, я не танцую", передает корреспондент ТАСС из зала Чкаловского районного суда Екатеринбурга.

Представители истца предлагали запретить использование Монеточкой песни "Мама, я не зигую", при этом они отказывались от взыскания с нее 900 тыс. рублей компенсации. "Не согласны", - сказал представитель певицы Василий Савченко.

Суд определил провести экспертизу, является ли песня "Мама, я не зигую" пародией, и отложил заседание до 7 сентября.

Адвокат Костюшкина Роман Лалаян ранее сообщал, что Монеточка якобы переделала песню его доверителя "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую", которую исполняла на концертах. Представитель Монеточки Василий Савченко сообщал, что певица сделала пародию на песню Костюшкина.