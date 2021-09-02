Оргкомитет празднования 650-летия Куликовской битвы провел первое заседание под Тулой

МОХОВОЕ /Тульская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин провел в четверг первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 650-летия Куликовской битвы. В предварительной программе празднований на данный момент значатся 56 мероприятий, их число может увеличится, передает корреспондент ТАСС.

"Главным следствием Куликовской победы стало изменение самосознания русских людей, обретение ими уверенности в своих силах. Со временем московские правители окончательно перехватили инициативу у потомков Чингисхана. <...> Подвиг на Куликовом поле символизирует рождение российской нации, служит примером самоотверженного, всепобеждающего патриотизма", - отметил Нарышкин.

Он также подчеркнул, что девять лет работы оргкомитета - вполне оправданный срок, поскольку перед ним стоят масштабные задачи. "Тульская область обладает колоссальным историко-культурным наследием. На ее территории расположены пять крупных федеральных музеев. Рассчитываю, что предстоящий юбилей поможет раскрыть этот потенциал, закрепив лидерство региона в сфере познавательного туризма. И конечно, очень важно, чтобы эта работа ощущалась самими туляками", - добавил председатель РИО.

Программа мероприятий

Как отметила в свою очередь глава Минкультуры Ольга Любимова, разрабатываются различные направления праздничных мероприятий, проект их плана предусматривает пять разделов. "В настоящее время проект плана основных мероприятий включает 56 мероприятий, в том числе 18 остается за министерством культуры, 17 - это Тульская область, Минобороны - 11, Минобрнауки - четыре, Минпросвещения - три, Минцифры - два и одно - Росмолодежь", - пояснила она.

"Сегодня оргкомитет поручил окончательно правительству Тульской области и Министерству культуры РФ доработать этот план и представить его на утверждение", - сообщил Нарышкин на пресс-подходе по итогам заседания оргкомитета.

Сопредседатель оргкомитета, вице-премьер РФ Татьяна Голикова со своей стороны предложила в предстоящие девять лет "если не каждый год, то хотя бы через год" проводить праздничные мероприятия в Тульской области, которые знаменовали бы приближение 650-летнего юбилея. "Празднование Куликовской битвы - это не только единое событие, это серьезный импульс для развития Тульской области, и план мероприятий сегодня построен таким образом, чтобы территория развивалась, приближаясь поэтапно к этому событию", - подчеркнула она, добавив, что правительство готово оказать региону поддержку.

Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, региону предстоит большая работа в связи с грядущей датой. "Мы планируем создание на территории музея-заповедника "Куликово поле", создание культурно-туристического кластера мирового уровня, который должен гармонично вписаться в существующий ансамбль", - добавил он.

8 апреля 2021 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. 20 июля распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина был образован оргкомитет, сопредседателями которого стали Сергей Нарышкин, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.