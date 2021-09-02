В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

Это специальная банковская карта для молодежи, расплачиваться которой можно будет только в учреждениях культуры. О запуске проекта сообщил Владимир Путин во время прямой линии в июне.

Цель проекта — популяризация культуры среди молодежи, появление мотивации к освоению отечественного и мирового искусства. То есть повышение культурного уровня подрастающего поколения. На реализацию программы было выделено около 4 млрд рублей.