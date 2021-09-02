В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

В сентябре 2021 года запустился проект, благодаря которому молодые люди смогут посещать культурные учреждения практически бесплатно. Рассказываем, как это работает и куда можно сходить.
Что такое Пушкинская карта?
Это специальная банковская карта для молодежи, расплачиваться которой можно будет только в учреждениях культуры. О запуске проекта сообщил Владимир Путин во время прямой линии в июне.
Цель проекта — популяризация культуры среди молодежи, появление мотивации к освоению отечественного и мирового искусства. То есть повышение культурного уровня подрастающего поколения. На реализацию программы было выделено около 4 млрд рублей.
Кто может воспользоваться картой?
Проект направлен на молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, которые являются гражданами РФ. Не забывайте, что это в первую очередь банковская карта, поэтому для ее оформления нужен паспорт. Кроме того, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.
Но у студентов и учащихся уже есть льготы, что будет с ними?
Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на презентации проекта "Пушкинская карта" в ГМИИ им. А.С. Пушкина, все льготы на входные билеты сохранятся, а карта — это дополнительная возможность снизить расходы на походы в культурные учреждения.
Как оформить карту?
Все просто: скачиваете приложение "Госуслуги.Культура" и следуете инструкциям. После установки вам нужно будет подписать согласие на передачу личных данных и сделать селфи. Виртуальная карта будет выпущена в течение пяти минут и появится на экране. Пластиковую же можно получить в отделении Почта банка, предъявив паспорт и СНИЛС.
Как это работает?
Государство на счет карты кладет определенную сумму. На первом этапе (с 1 сентября по 31 декабря 2021 года) это 3 тыс. рублей. С 1 января номинал планируют увеличить до 5 тыс. рублей. Эти "культурные рубли" можно потратить на билеты в театры, концертные залы, музеи или галереи на территории всей страны.
То есть можно купить билет на любой спектакль, выставку или концерт?
Не совсем. Сначала учреждение культуры подает свою заявку через специальный портал "PRO.Культура.РФ", потом оно проходит модерацию платформы, а после — проверку экспертного совета. В программе не могут участвовать события с маркером 18+.
Сейчас о своем участии заявили более тысячи государственных и частных организаций по всей стране (это более 7 тыс. мероприятий), и список будет расти. Возможно, через пару лет, как предложил Константин Хабенский, в программу включат и кинотеатры для поддержки отечественных картин.
Какие критерии для отбора?
Тут все тоже просто и логично. Произведения (или экспонаты) должны иметь мировое или общенациональное, общероссийское историческое, художественное, научное значение. Конечно же, не должно быть никакой пропаганды суицида, экстремизма или наркотиков. Поощряются использование технологий, интерактивность, инклюзивность и образовательная направленность.
Ну и конечно, учреждение должно иметь возможность продавать билеты онлайн и обзавестись сканером для считывание QR-кода с билетов.
Куда можно пойти уже сейчас?
С афишей доступных событий можно ознакомиться на портале культура.рф или в том же приложении. В Москве, например, в программе участвуют Государственный центральный музей современной истории России, Центральный музей Вооруженных Сил РФ, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музей Победы. Среди театров — МХАТ им. Горького, МХТ им. А.П. Чехова, Малый театр, театры Маяковского и Вахтангова и многие другие.
В Санкт-Петербурге — Музей-квартира Бродского, заповедник "Павловск", усадьба Репина, Строгановский дворец, Филармония, Пушкинский театральный центр, Александринский театр, БДТ им. Товстоногова.
В регионах, например в Архангельской области, билет по карте можно приобрести в музей "Малые Карелы", Благовещенский собор. Кроме того, в первую очередь отбор прошли театры кукол, а также театры юного зрителя.