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В музей, театр, на концерт — за счет государства.
В музей, театр, на концерт — за счет государства.
В музей, театр, на концерт — за счет государства.
В музей, театр, на концерт — за счет государства.
В музей, театр, на концерт — за счет государства.

В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

© Петр Ковалев/ТАСС

В сентябре 2021 года запустился проект, благодаря которому молодые люди смогут посещать культурные учреждения практически бесплатно. Рассказываем, как это работает и куда можно сходить.

Что такое Пушкинская карта?

1

Это специальная банковская карта для молодежи, расплачиваться которой можно будет только в учреждениях культуры. О запуске проекта сообщил Владимир Путин во время прямой линии в июне. 

Цель проекта — популяризация культуры среди молодежи, появление мотивации к освоению отечественного и мирового искусства. То есть повышение культурного уровня подрастающего поколения. На реализацию программы было выделено около 4 млрд рублей.

Кто может воспользоваться картой?

2

Проект направлен на молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, которые являются гражданами РФ. Не забывайте, что это в первую очередь банковская карта, поэтому для ее оформления нужен паспорт. Кроме того, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Но у студентов и учащихся уже есть льготы, что будет с ними?

3

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на презентации проекта "Пушкинская карта" в ГМИИ им. А.С. Пушкина, все льготы на входные билеты сохранятся, а карта — это дополнительная возможность снизить расходы на походы в культурные учреждения.

Как оформить карту?

4

Все просто: скачиваете приложение "Госуслуги.Культура" и следуете инструкциям. После установки вам нужно будет подписать согласие на передачу личных данных и сделать селфи. Виртуальная карта будет выпущена в течение пяти минут и появится на экране. Пластиковую же можно получить в отделении Почта банка, предъявив паспорт и СНИЛС.

Как это работает?

5

Государство на счет карты кладет определенную сумму. На первом этапе (с 1 сентября по 31 декабря 2021 года) это 3 тыс. рублей. С 1 января номинал планируют увеличить до 5 тыс. рублей. Эти "культурные рубли" можно потратить на билеты в театры, концертные залы, музеи или галереи на территории всей страны.

 

То есть можно купить билет на любой спектакль, выставку или концерт?

6

Не совсем. Сначала учреждение культуры подает свою заявку через специальный портал "PRO.Культура.РФ", потом оно проходит модерацию платформы, а после — проверку экспертного совета. В программе не могут участвовать события с маркером 18+. 

Сейчас о своем участии заявили более тысячи государственных и частных организаций по всей стране (это более 7 тыс. мероприятий), и список будет расти. Возможно, через пару лет, как предложил Константин Хабенский, в программу включат и кинотеатры для поддержки отечественных картин.

Какие критерии для отбора?

7

Тут все тоже просто и логично. Произведения (или экспонаты) должны иметь мировое или общенациональное, общероссийское историческое, художественное, научное значение. Конечно же, не должно быть никакой пропаганды суицида, экстремизма или наркотиков. Поощряются использование технологий, интерактивность, инклюзивность и образовательная направленность. 

Ну и конечно, учреждение должно иметь возможность продавать билеты онлайн и обзавестись сканером для считывание QR-кода с билетов.

Куда можно пойти уже сейчас?

8

С афишей доступных событий можно ознакомиться на портале культура.рф или в том же приложении. В Москве, например, в программе участвуют Государственный центральный музей современной истории России, Центральный музей Вооруженных Сил РФ, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музей Победы. Среди театров — МХАТ им. Горького, МХТ им. А.П. Чехова, Малый театр, театры Маяковского и Вахтангова и многие другие. 

В Санкт-Петербурге — Музей-квартира Бродского, заповедник "Павловск", усадьба Репина, Строгановский дворец, Филармония, Пушкинский театральный центр, Александринский театр, БДТ им. Товстоногова. 

В регионах, например в Архангельской области, билет по карте можно приобрести в музей "Малые Карелы", Благовещенский собор. Кроме того, в первую очередь отбор прошли театры кукол, а также театры юного зрителя.

 

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