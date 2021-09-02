"Москино" откроет киноклуб исторического кино

МОСКВА, 2 сентября./ТАСС/. Киносеть "Москино" 11 сентября откроет киноклуб исторического кино, рассказала ТАСС генеральный директор киносети "Москино", киновед Наталья Мокрицкая.

"У нас запланировано открытие киноклуба исторического кино в кинотеатре "Художественный". Мероприятие пройдет 11 сентября в честь Дня города Москвы. На открытии мы покажем фильм, снятый в 1943 году "Небо Москвы". Очень хорошая картина", - рассказала Мокрицкая.

Она добавила, что картину представит историк военного кино Григорий Пернавский.

"Он будет в дальнейшем вести этот киноклуб. В рамках киноклуба мы будем рассказывать и реальностях и мифах военного-исторического кино. Открытие будет в "Художественном", а в дальнейшем встречи киноклуба будут проходить раз в месяц она базе кинотеатра "Звезда", - поделилась Мокрицкая.

Ранее сообщалось, что на базе киносети "Москино" уже работают следующие киноклубы: корейского, португальского, израильского кино и многие другие.

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородской фестиваль "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров, в том числе "Москино Космос", "Москино Салют", "Москино Звезда", "Москино Факел", "Москино Юность". В синематеке Москино хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики.