К проекту "Пушкинская карта" подключились 13 учреждений культуры Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Более 60 событий, организуемые 13 учреждениями культуры Оренбургской области, стали доступны по программе "Пушкинская карта", сообщила в четверг журналистам министр культуры региона Евгения Шевченко.

"На сегодняшний день в регионе одобрено к участию 13 учреждений культуры и искусства. <...> 10 учреждений - государственные, все наши театры, в том числе муниципальный - "Пьеро", два государственных музея - ИЗО и краеведческий, два муниципальных музея - Аксаковский музей-заповедник и Орский краеведческий музей - и наши коллеги - частный Историко-мемориальный музей Виктора Степановича Черномырдина. <…> На сегодняшний день у нас в системе одобрено и допущено к приобретению по "Пушкинской карте" 69 событий. Банк событий пополняется ежедневно", - сказала она.

Шевченко пояснила, что анонсы всех спектаклей, концертов, выставок, мастер-классов и иных культурных событий, билет на которые можно купить по "Пушкинской карте", представлены на платформе "PRO.Культура.РФ". Он является главным электронным агрегатором "Пушкинской карты".

По словам министра, 178 тыс. молодых людей в Оренбургской области имеют право и возможность воспользоваться "Пушкинской картой". Около 100 тыс. из них - это жители городов, порядка 78 тыс. проживают на сельских территориях. Одна из задач, как уточнила Шевченко, сделать культурные события доступными по "Пушкинской карте" не только для молодых людей, живущих в крупных городах. Для этого совместно с министерством образования области прорабатываются варианты организованных групповых выездов в театры или музеи, а также организация гастролей коллективов в сельские территории, где выступления могут пройти на базе домов культуры.

"Пушкинской картой" смогут воспользоваться граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет, чтобы приобрести билеты в российские театры, концертные залы, музеи, галереи за государственный счет на всей территории страны. На первом этапе - в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года - номинал карты составит 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить до 5 тыс. рублей. Правительство уже выделило около 4 млрд рублей на реализацию программы.