"Яндекс.Афиша" открыла раздел для продажи билетов с помощью "Пушкинской карты"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Портал "Яндекс.Афиша" открыл специальный раздел для мероприятий, билеты на которые можно приобрести с помощью "Пушкинской карты". Об этом говорится в сообщении пресс-службе компании в четверг.

В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

"На Яндекс.Афише теперь можно купить билеты на концерты, выставки, спектакли и экскурсии с помощью "Пушкинской карты", - говорится в сообщении. В настоящее время количество таких мероприятий, помеченных специальным баннером, превышает 1 тыс.

"Мы верим, что подобные проекты - отличная возможность поддержать концертно-театральную индустрию, которая пострадала в последние годы. Кроме того, "Пушкинская карта" помогает привлечь молодую аудиторию в театры и еще раз доказывает, что настоящие эмоции появляются не только от просмотра кино. Театры и музеи не стоят на месте и там тоже может быть очень интересно", - приводятся в сообщении слова замруководителя сервиса "Яндекс.Афиша" Дмитрия Субботина.