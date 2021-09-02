Легендарный шедевр Ван Гога исследуют с помощью современных технологий

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина совместно с LG SIGNATURE начинает проект по изучению и консервации всемирно известной картины Винсента ван Гога "Красные виноградники в Арле. Монмажур", которое, как надеются исследователи, позволит принять меры для сохранения шедевра, а также перевозить картину, сообщила на пресс-конференции в четверг директор музея Марина Лошак.

"Красные виноградники в Арле. Монмажур" являются одной из важнейших работ в творчестве художника и единственным произведением Ван Гога, купленным при его жизни. Со времени поступления в ГМИИ в 1948 году картина ни разу не покидала стены музея, сейчас она находится на исследовании, а ранее украшала экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков.

"Жизнь этой вещи до недавнего времени была строго закрыта в том пространстве, котором она находилась для того, чтобы ее сохранить. И это очень грустно на самом деле. Поэтому все, о чем мы говорим сегодня, и тот процесс, который мы начинаем сегодня, - он на благо жизни этой уникальной вещи", - сказала Лошак.

Впервые за 130-летнюю историю картины она будет изучена с использованием современных естественнонаучных методов: реставраторы ГМИИ вместе с партнерами музея проведут исследование материалов живописи методами рентгенофлуоресцентной спектроскопии и электронной микроскопии с энергодисперсионным анализом. Они уточнят, какими красками была написана картина, как художник их смешивал, какие из них изменились со временем.

"Очень я надеюсь, что проект станет самым важным, с большим продолжением, самым перспективным для истории искусств и для памяти Ван Гога как художника", - отметила директор ГМИИ.