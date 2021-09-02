Фильм "Клипмейкеры" выйдет в российский прокат в декабре 2022 года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Фильм Григория Константинопольского "Клипмейкеры" выйдет в российский прокат в декабре 2022 года. Выпуском картины будет заниматься компания Sony Pictures, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе кинокомпании СТВ.

"Кинокомпания СТВ рада сообщить, что в Москве начались съемки нового фильма Григория Константинопольского "Клипмейкеры". В российский прокат фильм выпустит компания Sony Pictures 29 декабря 2022 года", - рассказали в пресс-службе.

Сюжет фильма разворачивается вокруг молодого клипмейкера Гриши, который строит свою карьеру в лихие девяностые в окружении друзей - лучших клипмейкеров страны - и звездных клиентов.

"Мое поколение заложило фундамент в сегодняшний шоу-бизнес и киноиндустрию. Как все начиналось. Чем жили герои. На что надеялись и что по итогу потеряли. Это время не отпускает из-за того, что, несмотря на все тяготы, было полное ощущение светлого будущего и свободы. От свободы еще не устали, ей еще не тяготились. Революция всего нового. Молодого. К тому же это драматургически очень интересное время - редкое сочетание мрачных дней и светлых надежд", - отметил режиссер-постановщик и автор сценария Григорий Константинопольский.

Главные роли в фильме исполнят Александр Горчилин, Мария Шалаева, Арам Вардеванян, Владимир Епифанцев и другие. Продюсер картины - Сергей Сельянов.