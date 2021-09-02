Любимова сообщила, что сфера культуры ДФО получит более 11 млрд рублей до 2024 года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более 11 млрд рублей будет выделено из бюджета до 2024 года на поддержку сферы культуры в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщила в четверг министр культуры Ольга Любимова.

"До 2024 года на сферу культуры будет выделено более 11 млрд рублей", - сказала она на совещании президента Владимира Путина по социально-экономическому развитию ДФО в рамках Восточного экономического форума.

Любимова рассказала, что в населенных пунктах численностью до 500 человек должны появиться автоклубы, там, где живет от 500 человек, - дома культуры. От 1 тыс. человек будут обеспечены библиотекой с детским отделением, от 3 тыс. человек - кинозалом. "А в городском населенном пункте, когда численность населения уже 10 тыс. человек, это и дом культуры, и библиотека, и кинозал, и музей. От 30 тыс. человек - обязательно дополнительно парк культуры и отдыха", - уточнила она.

Министр культуры РФ отметила, что также в рамках национального проекта "Культура" в период с 2019 по 2024 год регионам ДФО предусмотрено финансирование в объеме 5,9 млрд рублей. "Это около 10,5% от общего объема распределяемых субсидий субъектам РФ", - подчеркнула она.

Глава Минкультуры напомнила, что в Приморском крае уже функционируют филиалы Центральной музыкальной школы, Московской государственной академии хореографии, открыта Школа креативных индустрий на базе филиала Российского государственного института сценических искусств.

"Кроме того, на базе Дальневосточного института искусств создан Центр непрерывного образования, в котором повышают свою квалификацию работники сферы культуры. На 2021 год уже прошли переподготовку 1 694 работника, а до конца года - 2 657 человек, - сообщила Любимова. - Нам очень важно, чтобы на больших объектах там трудились уже молодые региональные специалисты".

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.