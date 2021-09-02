В Мурманской области начались съемки психологического триллера "Туман"

МУРМАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Киностудия "Встреча" (Москва) приступила к съемкам в Мурманской области психологического триллера с элементами притчи под названием "Туман", сообщили в четверг в региональном министерстве культуры. Съемки картины пройдут в Мурманске и Териберке, а автором сценария и режиссером выступит документалист Наталья Гугуева.

"Московская киностудия "Встреча" приступает к съемкам полнометражной ленты "Туман". Съемки пройдут в Мурманске и Териберке", - говорится в сообщении Минкультуры. В ведомстве также отметили, что действие кинокартины происходит на труднодоступной северной метеостанции, а в основу сюжета легли сложные отношения мужчины и женщины, родителей и ребенка. "Одним из главных персонажей фильма Наталья считает северную природу: когда герои находятся в конфликтной ситуации, природа отвечает им тем же, затягивает в болота и топи, подстерегает в каменных ущельях, запутывает в сопках. Но когда люди испытывают друг к другу любовь, сочувствие, сострадание, то и природа начинает помогать им, дает подсказки и выходы из ловушек - и туман, хотя бы на время, рассеивается", - добавили в Минкультуры.

Наталья Гугуева известна широкому зрителю по документальному фильму "Форсаж" (2001), который был посвящен летчикам палубной авиации Северного флота. Спустя 15 лет Наталья сняла продолжение истории, проследив, как сложились судьбы летчиков. Фильм "Форсаж. Возвращение" вошел в конкурсную программу международного кинофестиваля "Северный Характер" в 2018 году и получил приз председателя жюри Юсупа Разыкова.

В последние годы кинематографисты все чаще выбирают для съемок своих фильмов и сериалов Мурманскую область. Среди самых популярных картин, снятых в Мурманской области, находятся "Левиафан" Андрея Зявгинцева, "Кукушка" Александра Рогожкина, "Тайна перевала Дятлова" финского режиссера Ленни Харлина, сериалы "Мертвое озеро" с Евгением Цыгановым, "Бухта Глубокая" с Иваном Оганесяном. Один из последних - победитель Канского фестиваля 2021, картина финского режиссера Юхо Куосманена "Купе № 6", которая также снималась в Мурманской области. Сейчас в Заполярье ведутся съемки фильма "Три минуты молчания" с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях.