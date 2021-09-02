Выставка костюмов артистов Цирка на Вернадского открылась в московском метро

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Выставка, посвященная 50-летию Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, открылась на станции метро "Воробьевы горы", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе цирка.

"Пассажиры смогут окунуться в атмосферу циркового искусства и увидеть все детали костюмов артистов... На станции "Воробьевы горы" можно увидеть 10 популярных сценических образов со спектаклей "Раз, два, …, четыре, пять", "Ангел Ы", "Кабы я была царица", а также со Всемирного фестиваля циркового искусства "ИДОЛ", - отметили в пресс-службе.

Художник и автор представленных сценических костюмов - Надежда Русс. Экспозицию можно увидеть до 6 октября.

Цирк на проспекте Вернадского является одним из самых крупных в Европе. Вместимость зрительного зала превышает 3,3 тыс. мест, высота амфитеатра - 36 м. Он имеет пять сменяющихся манежей - водный, иллюзионный, конный, ледовый и световой. Необходимость создания в Москве нового цирка появилась в середине 1960-х годов, так как здание единственного на то время столичного цирка на Цветном бульваре уже не могло вместить всех желающих. Кроме того, технического оснащения сцены становилось недостаточно для новых жанров циркового искусства.