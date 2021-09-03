Премия "Чистый звук" объявит лучшую запись в академической музыке

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Итоги II Международной премии за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки "Чистый звук", вручаемой раз в два года, подведут в пятницу в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Российского музыкального союза (РМС).

"На конкурс 2020-2021 годов поступило свыше 150 заявок от российских и зарубежных правообладателей. По результатам отборочного этапа был составлен шорт-лист из 40 релизов в восьми номинациях: "Опера", "Хоровые произведения", "Оркестровая музыка", "Камерная вокальная музыка", "Камерная инструментальная ансамблевая музыка", "Камерная инструментальная сольная музыка", "Реставрация архивных аудиозаписей", "Смешанная номинация (сборник аудиозаписей с разным составом исполнителей)", - рассказали организаторы.

На финальном этапе работы оценивало жюри под председательством композитора Александра Чайковского. Вместе с ним лучшие релизы выбирали генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, директор звукозаписывающей компании Polyhymnia International Эрдо Грут, джазовый пианист Даниил Крамер, скрипач Роман Минц и другие эксперты. Они уделяли особое внимание содержанию и качеству аудиозаписи, художественному уровню исполнения и интерпретации музыки.

Объявление победителей и призеров премии состоится в Школе современной пьесы. Церемонию будут транслировать портал "Культура.РФ" и сайт РМС.

По словам учредителей, премия "Чистый звук" не имеет аналогов в России. Проект направлен на развитие отечественной композиторской школы, индустрии звукозаписи и музыкальной культуры в целом. Первая церемония награждения состоялась в октябре 2019 года.