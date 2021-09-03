В Петербурге открывается фестиваль "День Д" в честь 80-летия со дня рождения Довлатова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Фестиваль "День Д", посвященный 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова (1941-1980), открывается в пятницу в Санкт-Петербурге, где жил и работал писатель. События этого праздника охватывают многие городские адреса, поскольку, по замыслу организаторов, это фестиваль Довлатова и его времени.

"Мы совершаем очередное маскарадно-карнавальное и одновременно познавательное мероприятие, которое позволяет нам иногда серьезно, а иногда не очень серьезно взглянуть на одну из самых значительных фигур русской и, прежде всего, ленинградской литературы конца ХХ века. Для нас этот фестиваль - не только "День Д", но и "День Л" - день Ленинграда довлатовского времени 1944-1978 годов", - сказал идеолог фестиваля историк и публицист Лев Лурье на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

Он убежден, что пройдут годы, и "появятся молодые люди, которые начнут заниматься Довлатовым так, как мы занимаемся Гоголем, Чеховым, Шолоховым".

Уличный фестиваль, впервые проведенный пять лет назад без государственной поддержки и без серьезных спонсоров, вызвал такой интерес у горожан, что стал ныне традиционным и вошел в сентябрьский календарь главных культурных событий Петербурга. В его трехдневной программе - 50 литературных, музыкальных, театральных, кинематографических и разных других событий самого неожиданного характера, каким неожиданным был в жизни и главный герой этого праздника.

"День Д": программа и адреса

В день рождения Сергея Довлатова, 3 сентября, фестиваль начнется в центре города, на улице Рубинштейна, 23, где жил писатель и где установили первый и единственный в России памятник этому популярному прозаику, переведенному на многие языки мира. Здесь, на Рубинштейна, пройдет "Рюмочный ход" - знаменитая акция самой "барной" улицы Петербурга, в кафе-участниках можно будет попробовать специальный коктейль "Сережа".

Автор памятника писателю Вячеслав Бухаев продолжил работу над довлатовской темой и создал памятник любимой собаке Сергея Донатовича - фокстерьеру Глаше, которая отправилась со своим хозяином в заокеанскую эмиграцию. Из листа металла автор сделал стилизованное изображение Глаши. Памятный знак будет откроют 4 сентября в сквере Довлатова на Загородном проспекте между домами 15 и 17.

В ночь с 3 на 4 сентября в 01:10 Дворцовый мост раскроется под "саундтрек Довлатова" - джазовые композиции 1960-1970-х годов в симфонической версии. С 3 по 5 сентября с 14:00 до 18:00 на Дворцовой и Адмиралтейской набережных, а также на Дворцовом мосту с помощью системы распределенного звука прозвучат произведения Сергея Довлатова. Рассказы из сборника "Чемодан" прочтет актер Максим Виторган, "Наши" прозвучат в исполнении Максима Суханова, "Соло на Ундервуде" записал Михаил Полицеймако, а "Соло на IBM" прочитает Ефим Шифрин. В это же время произведения писателя впервые будут звучать в Таврическом саду.

В программе праздника - создание граффити с изображением Довлатова под мостом Бетанкура, концерты, лекции, экскурсии на ретроавтомобиле, шахматный турнир. Прозвучат даже стихи, написанные Сережей Довлатовым в детстве. Лекции и концерты будут транслироваться в режиме онлайн в группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

Программа "Дня Д" завершится 9 сентября в Москве открытием фотовыставки Натальи Шарымовой "Взгляните на меня с любовью" в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына и моноспектаклем "Лишний" по рассказам Сергея Довлатова в "Меридиан. Театр".

Расширение географии

"Другие города примкнули к довлатовской дате и его имени - и это мы считаем выражением народной любви. Они делают свои программы, но мы всех подключаем, все хотят как-то примкнуть к нашему фестивалю, поскольку он носит центрообразующий характер", - говорит директор фестиваля Анастасия Принцева.

В этом году появился новый адрес содружества - Барселона, где петербуржцы выступали на довлатовскую тему дистанционно. Оказалось, что Довлатов - один из самых переводимых на каталонский язык авторов и переводов его прозы на каталонский язык больше, чем на испанский.

В Уфе, где родился Довлатов, появился свой фестиваль - "Литературный импульс". В Пушкинских Горах на Псковщине нашелся энтузиаст, который выкупил домик, где Сергей Донатович жил, когда работал экскурсоводом в Михайловском. И созданный там народный музей пользуется большой популярностью. На фестивале Казанский студенческий театр "Другое слово" покажет спектакль "Компромисс".

В Таллине, где работал писатель, водят экскурсии по довлатовским адресам. В Нью-Йорке есть улица его имени. Как заметил Лев Лурье, "Довлатов не был путешественником, но там, где он побывал, его помнят".

О писателе

Советский и американский писатель и журналист Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе в семье театрального режиссера Доната Мечика и актрисы, а впоследствии корректора, армянки Норы Довлатовой (Довлатян). Его произведения были в СССР под запретом, что вынудило писателя в 1978 году эмигрировать в США. Там он издал 12 книг и был одним из основателей русскоязычной газеты "Новый американец". Ныне Довлатов - самый читаемый советский писатель второй половины XX века, его произведения разобрали на цитаты, которые ушли в народ.