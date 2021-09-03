Оркестр из Австрии прислал видеовыступление для зрителей "Спасской башни"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Видеовыступление военного оркестра из Австрии, который не смог принять участие в международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" из-за пандемии, покажут на Красной площади. Об этом сообщил ТАСС руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.

Оркестр военного командования федеральной земли Тироль под управлением дирижера Ханнеса Апфольтерера должен был выступить на фестивале в этом году. "Но буквально за несколько дней до начала фестиваля австрийские власти из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране запретили ему выезд за пределы государства и перевели на жесткое казарменное положение", - сказал Смирнов.

"Когда за неделю до отлета австрийского оркестра на фестиваль в Москву профессор Ханнес узнал о запрете австрийских властей на выезд из страны, он был очень расстроен и решил записать на видео исполнение военным оркестром Тироля программы для фестиваля. Он добился разрешения на выступление во дворе Розаурказерне - здания Минобороны Австрии, где и был подготовлен профессиональный видеоролик, который был отправлен в Москву в дирекцию фестиваля "Спасская башня", - сказал Смирнов. Кроме того, дирижер буквально за день написал фантазию и аранжировку к произведению Игоря Матвиенко "Конь", которое ему очень нравится, и решил организовать еще одно видеопослание. "Для его записи Ханнес выбрал Шварценбергплатц - площадь в центре Вены, на которой установлен памятник советскому Солдату-освободителю. Чтобы выступить оркестру на фоне памятника, пришлось получать разрешение российского МИД", - сказал Смирнов. Он сообщил, что в результате того, что коллектив не смог приехать в Москву, не состоялся музыкальный российско-австрийский проект, который планировался в рамках "Спасской башни".

О программе австрийского оркестра

В программу выступления австрийского оркестра полковник Ханнес Апфольтерер обязательно хотел включить русскую народную мелодию или известную русскую песню. Выбор пал на "Полет шмеля" Римского-Корсакова. Вторым произведением в программе австрийского оркестра стал популярный в России вальс румынского композитора сербского происхождения Иосифа Ивановича "Дунайские волны", который Апфольтерер впервые услышал в Москве в 2018 году. Третью композицию он написал сам и включил в нее партию русских народных инструментов. Произведение называется "Gemeinsam-Together-Вместе". "Основная идея - музыка объединяет исполнителей всех стран, вместе играющих на разных музыкальных инструментах. Звучащая в этом музыкальном произведении балалайка для Ханнеса - символ русской души, а домра - символ русской нежности", - сказал Смирнов.

По его словам, решено было подключить к выступлению оркестра Тироля на Красной площади шесть российских молодых музыкантов - трех балалаечников и трех домристов из Российской академии музыки и Музыкального училища имени Гнесиных. Как сказали в дирекции фестиваля, для российских музыкантов организовали выступление, увидеть которое можно будет 4 сентября на сцене павильона телеканала "Звезда". Также в павильоне телеканала можно будет посмотреть видеовыступление австрийского оркестра.

ТАСС выступает официальным информационным агентством фестиваля.