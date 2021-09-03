Выставка номинантов второй Московской арт-премии откроется в "Зарядье"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Открытие выставки номинантов второго конкурса "Московская арт-премия" состоится 11 сентября в парке "Зарядье", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе парка.

"Накануне Дня города в парке "Зарядье" открывается выставка номинантов второй Московской арт-премии - первой городской премии в области современного искусства, направленной на поддержку широкого круга авторов всех направлений и жанров. Экспозиция соберет знаковые проекты и ключевые работы 2020 года, созданные, согласно регламенту премии, "в Москве, о Москве, для Москвы", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что премии адресованы тем, кто в период с 1 января 2020 года по 1 апреля 2021 года создал произведения в любом из жанров и направлений современного искусства. Экспертный совет выбирает победителей в пяти номинациях: "Изобразительное искусство и архитектура", "Театр", "Кино", "Литература" и "Музыка".

"Медиацентр парка "Зарядье" станет главной представительской площадкой премии. Здесь можно будет познакомиться с произведениями, представляющими все пять номинаций. Экспозиция в выставочном зале и холле медиацентра вместе с объектами на территории парка - номинантами в категории "Изобразительное искусство и архитектура"- включит в себя работы более 50 авторов", - сказал собеседник агентства.

Гости медиацентра смогут увидеть фрагменты проекта Тимофея Парщикова Sad.O.K.Super, ставшего для художника попыткой отрефлексировать изменения эмоционального восприятия во время карантина, и объекты из серии Bulky Biceps Александра Кутового - античные скульптуры, приспособленные художником под спортивные нужды современного пользователя. Также в экспозицию войдут звуковые инсталляции Сергея Филатова.

О премии

Московская арт-премия - проект Фонда развития современного искусства, который проходит при поддержке правительства Москвы. Премия стартовала в октябре 2019 года.

В 2020 году парк "Зарядье" впервые стал площадкой для масштабной презентации работ, имен и проектов в сфере современного искусства, которые были номинированы на премию.

Лауреатами первого конкурса Московской арт-премии стали: Игорь Шелковский (1 место в номинации "Изобразительное искусство и архитектура" за серию "Люди"), Дмитрий Венков (1 место в номинации "Кино" за фильм "Гимны Московии"), международный фестиваль-мастерская им. Дмитрия Брусникина (1 место в номинации "Театр"), Владимир Юровский, (1 место в номинации "Музыка"), Григорий Служитель (1 место в номинации "Литература" за роман "Дни Савелия"), Борис Юхананов (гран-при за оперу "Октавия. Трепанация"), а также художники Ян Гинзбург и Игорь Самолет, режиссер Иван Твердовский, фестиваль "Любимовка.Еще" и другие.

В 2021 году для участия во 2-й Московской арт-премии подано более 700 заявок.