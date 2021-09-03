КАЗАНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Виртуальную "Пушкинскую карту" оформили 500 тыс. человек. Об этом в пятницу журналистам в рамках всероссийского марафона "Новое знание" сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

"У нас 500 тыс. ребят уже оформили "Пушкинскую карту". <...> На [сегодняшнее] утро порядка 20 тыс. покупок было совершено, почти на 30 млн рублей", - сказал Шадаев.

О запуске программы объявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне. "Пушкинской картой" смогут воспользоваться граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет, чтобы приобрести билеты в российские театры, концертные залы, музеи, галереи за государственный счет на всей территории страны. На первом этапе - в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года - номинал карты составит 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить до 5 тыс. рублей. Правительство уже выделило около 4 млрд рублей на реализацию программы.