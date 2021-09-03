Путин отметил благородную миссию конкурса им. Таривердиева

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям ХII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, второй и третий туры которого проходят в эти дни в Калининграде. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Ваш конкурс, собирающий в Калининграде признанных мастеров и молодых исполнителей, обогащает культурную жизнь нашей страны и других государств яркими красками уже сложившихся традиций и особого настроения. И конечно, он выполняет благородную миссию - вносит вдохновенный вклад в сохранение памяти о выдающемся композиторе Микаэле Леоновиче Таривердиеве", - подчеркнул президент.

Глава государства также указал на вклад конкурса в популяризацию музыкального наследия композитора.

Второй и третий туры конкурса проходят с 3 по 9 сентября в Калининграде. Призовой фонд составляет $15 тыс. Нынешний смотр, проходящий с 1999 года раз в два года, посвящен 90-летию со дня рождения Таривердиева.

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор музыки к 132 фильмам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов. Особое место в его творчестве занимала органная музыка, поэтому международный конкурс органистов его имени - это дань наследию композитора.