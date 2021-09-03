Изрезанный шредером рисунок Бэнкси выставлен на аукцион за 4-6 млн фунтов

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Рисунок британского уличного художника Бэнкси, получивший всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил установленный автором потайной шредер, вновь выставлен на торги в Лондоне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме Sotheby's, который пустит произведение с молотка.

Оценочная стоимость работы с новым названием "Любовь в мусорном баке" составляет от 4 до 6 млн фунтов ($5,5-8,2 млн). Даже по самым скромным подсчетам это в четыре раза больше, чем нынешний владелец заплатил за практически полностью уничтоженный лот.

Арт-перформанс состоялся 5 октября 2018 года, когда на торгах Sotheby's в Лондоне шли торги репродукцией работы Бэнкси под названием "Девочка с шаром". Она была продана за 1,04 млн фунтов ($1,36 млн по курсу на тот момент) и сразу же после удара молотка попала под спрятанные художником в нижней части картинной рамы ножи, которые разрезали ее на тонкие ленточки. Правда, потайной шредер в определенный момент сломался, так что половина картины осталась нетронутой лезвиями. Покупательница картины, которая по данным Sotheby's давно коллекционирует работы Бэнкси, не стала отменять сделку, но тут же изменила название рисунка.

Комментируя намеченные на 14 октября торги, старший директор отдела современного искусства Sotheby's Алекс Бранчик назвал произошедшее тогда мировой сенсацией, родившей новый арт-объект. "Любовь в мусорном баке" родилась из самого зрелищного творческого события XI века. Когда картина "Девочка с шаром" самоуничтожилась в аукционном зале, Бэнкси вызвал мировую сенсацию, которая с того момента стала культурным феноменом, - сказал он. - В тот незабываемый вечер Бэнкси скорее не уничтожил художественную работу, а создал новую".

"Печально известная, смелая и общедоступная в культурном отношении "Любовь в мусорном баке" - это высшая ступень творчества Бэнкси и настоящая икона новейшей истории искусства", - добавил Бранчик.

О Бэнкси

Загадочному художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых бристольский мастер граффити неизменно предстает с закрытым лицом.

Граффити Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства, лицемерия властей или самые злободневные темы вроде пандемии COVID-19, принесли ему всемирную славу и пользуются большой популярностью, а цены на его работы достигают новых высот. В марте этого года картина художника на тему коронавируса, подаренная им английской больнице, ушла с молотка за рекордные 16,76 млн фунтов ($23,17 млн).

В 2018 году в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве прошла первая в России выставка работ Бэнкси. За три месяца работы - со 2 июня по 2 сентября - ее посетило более 300 тыс. человек. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку" (Exit Through the Gift Shop), который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".