Фильм "Миттельмарш" выйдет в российский прокат в 2022 году

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Молодежная драмеди режиссера Софьи Мелединой "Миттельмарш" выйдет в российский прокат в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии "РОК" в пятницу.

"27 августа в Санкт-Петербурге стартовали съемки новой дебютной картины производства киностудии "РОК" - "Миттельмарш" режиссера Софьи Мелединой. Съемки продлятся до ноября 2021 года. На экраны картина выйдет в 2022 году", - сказали в пресс-службе.

"Миттельмарш" - это молодежная драмеди о первой любви и первых разочарованиях. В центре сюжета 18-летний энтузиаст Митя, который устраивает художественные акции, пытаясь привлечь внимание к забытым памятникам. К нему также присоединяются энергичный парень Ковальски с девушкой Полиной.

"С новыми друзьями движение стремительно набирает обороты: и вот молодые люди уже разворачивают амбициозную кампанию по спасению старого здания оранжереи от сноса. Но чем дальше, тем сложнее переплетаются отношения внутри троицы. А искра, вспыхнувшая между Митей и Полиной, усиливает и без того неразрешимый идеологический спор между ребятами. Когда митинг в день сноса окончательно выйдет из-под контроля, Мите придется наконец решить, что для него важнее: люди или памятники", - рассказали в "РОК".

Главные роли в фильме исполняют Иван Злобин, Илья Дель, Тина Стойилкович и Эра Зиганшина. Над сценарием картины работала Наталья Дементьева при участии Александра Миндадзе. Продюсер - Алексей Учитель.