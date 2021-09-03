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Картина "Оставь печаль свою" получила Гран-при международного Иерусалимского кинофестиваля

Автором сценария и режиссером ленты является Том Шовал

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Фильм "Оставь печаль свою" режиссера Тома Шовала получил Гран-при на международном Иерусалимском кинофестивале. Об этом рассказала ТАСС в пятницу киновед, продюсер фильма Наталья Мокрицкая.

"Продолжается триумфальное шествие миноритарных российских ко-продукционных кинопроектов, запущенных министерством культуры в 2019 году. После победы на Каннском фестивале совместной финско-российской ко-продукции "Купе № 6" эстафету принял фильм режиссера Тома Шовала "Оставь печаль свою". На международном Иерусалимском кинофестивале совместная работа израильских, французских, немецких и российских (компания "Новые люди") кинематографистов получила Гран-при", - рассказала она.

Автором сценария и режиссером картины является Том Шовал. Продюсерами выступили: Мишель Хазанавичус, Алехандро Иньярриту, Том Шовал, Наталья Мокрицкая. В главной роли - обладательница Оскара ("Артист") Беренис Бижо.

В фильме рассказывается история молодой вдовы, которая решила открыть в своем роскошном доме на окраине Тель-Авива приют для евреев-иммигрантов.

О кинофестивале

Кинофестиваль проводится в Израиле с 1984 года. В программе фестиваля игровые и документальные фильмы.

Согласно открытым источникам, религиозная тематика является решающим критерием отбора фильмов для конкурсных секций фестиваля. В то же время организаторы стремятся показать важные тенденции мирового артхаусного кинематографа. Фестиваль играет важную роль в культурной жизни Израиля и привлекает большое число посетителей со всего мира. Денежные призы и дружественная, непринужденная атмосфера способствуют постоянному росту количества участников, представителей различных сфер киноиндустрии. Некоторые из представленных иностранных фильмов покупают израильские дистрибьюторы.

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