Шуфутинский стал героем комикса "Третье сентября"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Российский певец, заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский стал героем комикса о путешествии между мирами под названием "Третье сентября". Идею петербургской студии комиксов Wizart Comics артист поддержал сразу, поскольку она показалась ему оригинальной.

"Каково быть героем комикса, я пока не знаю, ведь только сегодня им становлюсь. Ко мне пришли интересные, креативные молодые люди, показали, как они хотят это сделать. И сама по себе идея, что я вдруг просыпаюсь и оказываюсь на других планетах вселенной, все это так фантастически и интересно, поэтому я с удовольствием пошел на это. Мне кажется, это очень по-молодежному и в целом не имеет возраста", - сказал певец, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на презентации издания в пятницу.

Шуфутинский также добавил, что, на его взгляд, секрет успеха песни "Третье сентября" заключается прежде всего в удачном стечении обстоятельств, в ней соединились хорошая музыка, слова и качественное исполнение. "Эти жизненные ситуации, когда люди встречаются и все вроде здорово, но вдруг что-то происходит, и они расстаются. Это происходит у каждого человека. Есть душа в песнях, которая нам необходима для того, чтобы оставаться и чувствовать себя людьми. Такая песня всегда нужна и всегда хороша", - отметил певец.

Идея выпустить комикс о Михаиле Шуфутинском в 2018 году пришла главному редактору петербургской студии комиксов Wizart Comics Владу Максименко, задумку поддержала вся его команда, однако из-за пандемии не удалось сделать этого раньше. В общей сложности команда работала над проектом четыре месяца. В первый тираж вышло 2 тыс. экземпляров.

Композиция "Третье сентября" впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году, успех песни сделал ее "визитной карточкой" певца. Через год она вошла в сольный альбом Шуфутинского "Гуляй, душа". Автором музыки является Игорь Крутой, а текст для песни написал Игорь Николаев. Спустя годы композиция обросла множеством причудливых мемов, не утратив своей популярности.