Сергей Женовач объявил планы МХТ им. Чехова на новый сезон

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) им. А.П. Чехова в пятницу вечером открывает новый, 124-й сезон последней премьерой прошлого сезона - "В окопах Сталинграда". В этот же день художественный руководитель театра Сергей Женовач провел сбор труппы, на котором объявил о планах на будущий год.

"Перечитываю Константина Сергеевича [Станиславского] и нашел такую замечательную цитату: "Выпроваживайте за двери ваших гостей: зависть, сомнение, неуверенность, страх, и открывайте, распахивайте двери для радости. У вас много причин радоваться". Вот и я думаю, что у нас много причин радоваться", - напутствовал худрук.

Среди тех, кто слушал слова о планах, которыми будет жить МХТ в новом сезоне, были ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, Ольга Яковлева, Игорь Верник, Алексей Кравченко, Павел Табаков, Евгений Киндинов, Александра Ребенок, Анатолий Белый, Марина Брусникина, Ирина Пегова, Евгения Добровольская и другие. Станислава Любшина и Ирину Мирошниченко, которая полтора года отсутствовала в театре из-за пандемии коронавируса, коллеги приветствовали овацией. "У меня сердце затрепетало от радости, - призналась журналистам Мирошниченко. - Я смотрю на этот зал, на коллег и очень хочу выйти на сцену. Я очень соскучилась".

Премьеры сезона

Первой премьерой нынешнего сезона 16 октября станет "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" по пьесе Виктора Крамера, написанной при участии Константина Хабенского. В ноябре режиссер Уланбек Баялиев выпустит спектакль по пьесе Венедикта Ерофеева "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора". Режиссер Егор Перегудов приступает к репетициям знаменитого "Сирано де Бержерака" Эдмона Ростана.

"По традиции, должен быть спектакль и танцевальный, и вокальный. Олег Глушков будет затевать спектакль по пьесе Вадима Воли "Сверхновый человек, или Второе пришествие Гагарина". Это будет мюзикл для драматического театра на музыку Романа Игнатьева. Если произойдет, мы планируем в апреле 2022 года", - сообщил Женовач, пояснив, что героем постановки станет не первый космонавт планеты, а некто Николай Гагарин.

Юрий Бутусов согласился поставить в МХТ "Адам и Ева" Михаила Булгакова. "Эта пьеса - одна из лучших у Михаила Афанасьевича", - подчеркнул худрук. На Малой сцене Михаил Рахлин готовит постановку по собственной инсценировке романа Виктора Пелевина "ОмонРа".

Сам Женовач поставит пьесу об исторических американских гастролях мхатовцев, состоявшихся в 1923 году. Премьера запланирована спустя сто лет в Нью-Йорке в Международном центре театра, музыки и кино, где и гастролировала тогда труппа Станиславского. "Мне написал письмо известный американский драматург Ричард Нельсон. <…> Он написал пьесу, которая называется "Разговоры актеров труппы МХТ во время гастролей в Чикаго, штат Иллинойс, в 1923 году", - рассказал Женовач. - В 2023 году будет столетие с момента знаменитых гастролей МХТ, где решалась судьба: оставаться в Америке или возвращаться. Я прочел эту пьесу. На мой взгляд, она замечательная".

Старый и новый МХТ

В новом сезоне театр продолжит циклы "Память места" Марины Брусникиной и "Мхатовские пятницы" Вадима Верника - новые встречи будут посвящены Александру Семчеву, Артему Быстрову, Авангарду Леонтьеву и Александру Усову.

В копродукции с фестивалем "Уроки режиссуры" 3 октября заработает "Лаборатория режиссерских дебютов". "Было много заявок, художественный совет лаборатории <…> выбрал несколько. Каждый спектакль будет показан зрителям 5 раз и, если он вызовет интерес артистов, зрителей и критиков, будет включен в репертуар Новой сцены", - пояснил худрук.

Первой работой лаборатории станет работа Сергея Тонышева по повести Антона Чехова "Моя жизнь". В октябре - ноябре на Новой сцене появится работа "Очень-очень-очень темная материя" режиссера Евгения Закирова по Мартину МакДонаху. Егор Трухин поставит спектакль "Мама" Флориана Зеллера.

Планы на перспективу

Эстонский режиссер Эльмо Нюгенен, который планировал поставить в МХТ "Великую магию" Эдуардо де Филиппо к лету 2021 года, сделает это в 2023 году. "Пандемия помешала нам встретиться. Его замысел передвинется на 2023 год", - сказал Женовач.