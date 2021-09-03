Женовач сообщил, что два спектакля Богомолова уйдут из репертуара МХТ им. Чехова

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) им. А.П. Чехова исключит из репертуара два спектакля в постановке Константина Богомолова - "Идеальный муж. Комедия" и "Карамазовы". Об этом сообщил журналистам в пятницу художественный руководитель театра Сергей Женовач.

"Дело не в спектаклях, а в жизнедеятельности театра: как только выпускается премьера, минимум один-два спектакля должны уходить. Это происходит в любом театре", - пояснил Женовач.

Он напомнил, что как худрук Богомолов в Театре на Бронной оставил только пять спектаклей. "Это естественный путь движения вперед", - подчеркнул глава МХТ.

"Это хорошие спектакли, они вошли в историю нашего театра", - сказал Женовач о работах Богомолова в МХТ. В репертуаре МХТ останутся "Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025", "Три сестры", "Мужья и жены" Богомолова.