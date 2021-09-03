На Венецианском кинофестивале показали новый фильм о принцессе Диане

ВЕНЕЦИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Новый фильм о принцессе Диане (1961-1997), а точнее о трех важных днях ее жизни, показали на 78-м Венецианском кинофестивале в основном конкурсе. Роль погибшей Леди Ди в картине "Спенсер: тайна принцессы Дианы" (Spencer) чилийского режиссера Пабло Ларраина сыграла Кристен Стюарт, передает корреспондент ТАСС.

На пресс-конференции режиссер, который представлял ленту вместе с актрисой, признался, что "хотел сделать фильм, который понравился бы маме". "Я хотел снять о том, что моя мама и такие же женщины, как она, могли видеть в Диане. Она была иконой, но одновременно и матерью", - сказал Ларраин. По его словам, повествование, которое не претендует на документальность, - это "сказка наоборот". "Мы рассказываем сказки детям, чтобы чему-то научить, и только когда мы вырастаем, понимаем, что сказки на самом деле очень сложные. Принц выбрал ее в принцессы, потом она стала королевой и жила долго и счастливо. И так не произошло, она хотела быть самой собой", - сказал режиссер.

"Сказка по мотивам реальной трагедии", как написано в "предисловии" на фоне мертвой птицы, которая не предвещает счастливой истории. Но она хорошо известна, и Ларраин погружает в воображаемое, но вполне похожее на настоящее пространство королевского поместья Сандрингем в Норфолке, где Виндзоры собираются на празднование Рождества в лучших традициях правящего дома. Именно в эти дни Диана принимает судьбоносное решение вырваться на свободу. "Мы изучили много материалов о ней, о рождественских традициях королевской семьи, разные истории, в том числе о призраках Сандрингема. Взяв реальные элементы, мы хотели рассказать о женщине при помощи кино", - поясняет режиссер.

"Кино не дает новую информацию, но выражает чувства. Мы никогда не узнаем ее (Диану) до конца", - считает Стюарт, которая за эту роль может претендовать на Кубок Вольпи как лучшая актриса.

Галерея женских образов

Ларраин не в первый раз обращается к женскому персонажу. В 2016 году в Венеции он представил фильм "Джеки" (Jackie) о Жаклин Кеннеди в исполнении Натали Портман. Картина была отмечена призом за лучший сценарий. А в 2019 году в конкурсе участвовала его лента "Эма: танец страсти" (Ema), где также в центре была женщина, хоть и не знаменитая, и ее чувства.

В новом фильме режиссер проводит, хоть и опосредованную, историческую параллель с Анной Болейн (1507-1536), казненной второй женой короля Англии Генриха VIII (1491-1547). "Потому что история всегда повторяется, и Генрих символизирует королевскую династию, а они [женщины] оказались в одинаковых обстоятельствах", - пояснил Ларраин.

После венецианской премьеры выход картины в международный прокат, в том числе в России, намечен на 4 ноября.

Всего в основном конкурсе заявлен 21 фильм, включая российскую картину "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, премьера которой состоится 8 сентября. Обладателей наград объявят 11 сентября.