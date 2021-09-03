Любимова заявила, что киностудия Горького получит 200 млн рублей на ремонтные работы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Киностудии имени М. Горького выделят 200 млн рублей на продолжение ремонта, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова при посещении студии в пятницу.

"Я упомяну еще очень важную цифру: первые 200 млн рублей уже в этом году будут выделены Киностудии [имени Максима] Горького на продолжение ремонтных работ", - сказала министр.

Она отметила, что необходимо отремонтировать павильоны. "Это сердце киностудии. Без павильонов мы можем ходить по очень красивым коридорам, радоваться за детей, которые занимаются в студии, но нет павильонов - нет киностудии", - добавила Любимова.