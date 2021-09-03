Писательница Элена Ферранте одобрила сценарий к фильму "Пропавшая дочь" Мэгги Джилленхол

ВЕНЕЦИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Американская актриса Мэгги Джилленхол представила в конкурсе Венецианского кинофестиваля режиссерский дебют - драму "Пропавшая дочь" (The Lost Daughter) по мотивам произведения известной итальянской писательницы Элены Ферранте, которая держит свою личность в тайне. По словам Джилленхол, автор поддержала ее в создании фильма, но пообщаться им довелось только в письменном форме.

"Я испытываю искушение рассказать всем, что знаю, кто такая Элена Ферранте, но это не так. Мы общались только письменно. Я написала ей, просила ее о правах на экранизацию. <…> Я чувствовала поддержку и уверенность, поэтому взялась за адаптацию книги. Элена прочитала сценарий и снова поддержала меня. Она сделала лишь пару замечаний, которые оказались очень правильными", - рассказала Джилленхол на пресс-конференции в рамках Венецианского фестиваля.

В центре сюжета драмы "Пропавшая дочь" оказывается преподавательница и переводчица с итальянского языка Леда. Во время отпуска в Греции она наблюдает за молодой матерью Ниной, чьи взаимоотношения с маленькой дочерью рождают в ней воспоминания о ее собственных детях и непростом опыте материнства, который ей пришлось пережить. Роли в картине исполнили актриса Оливия Колман, знакомая зрителю по роли королевы Елизаветы в сериале "Корона" (The Crown, 2016), Джесси Бакли, Дакота Джонсон, Альба Рорвахер и другие.

Итальянская писательница Элена Ферранте наиболее известна в мире благодаря серии книг "Неаполитанский квартет". Она редко дает интервью и никогда не появляется на публике. Существует мнение, что Элена Ферранте - творческий псевдоним.

"Я впервые прочитала "Пропавшую дочь" несколько лет назад, и в процессе я часто ловила себя на мысли: "Боже, эта женщина крупно облажалась". Минуту спустя приходило осознание, что я ее хорошо понимаю. Я задумалась, со мной что-то не так или суть в том, что множество женщин во всем мире проходят через то же самое, но никто об этом не говорит? Я решила рискнуть и перенести на большой экран эту книгу, чтобы сделать тайное явным, чтобы зрители пережили этот опыт бок о бок со своими близкими или даже с незнакомцами", - поделилась Джилленхол. Она отметила, что, работая над этой картиной, поняла, что "всегда была режиссером, но боялась себе в этом признаться".

Джилленхол сыграла более 40 ролей в кино, среди ее работ - фильмы "Донни Дарко" (Donnie Darko, 2001), "Темный рыцарь" (The Dark Knight, 2008), "Воспитательница" (The Kindergarten Teacher, 2018) и другие.