Театр имени Ленсовета открыл 88-й сезон премьерой комедии "Синьор из высшего общества"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Академический театр имени Ленсовета открыл в пятницу 88-й сезон премьерой комедии "Синьор из высшего общества" по пьесе Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи. Для постановки режиссер Дамир Салимзянов сделал новый перевод и сценическую редакцию этой классической итальянской комедии.

"Мы соскучились по комедии - жанру очень востребованному, но и очень сложному по воплощению. В наступающем сезоне этому жанру отведено большое место. И нам особенно приятно, что в первой комедийной премьере главную роль синьора Леонидо Папагатто исполняет любимый зрителями народный артист России Семен Стругачев", - сказала на пресс-конференции перед открытием сезона художественный руководитель труппы народная артистка России Лариса Луппиан.

Она сообщила, что в жанре классической комедии на сцене появятся два спектакля - мольеровский "Тартюф" в постановке Романа Кочержевского и "Двенадцатая ночь" Уильяма Шекспира, к которой обратится московский режиссер Иван Поповски.

В комедийном жанре предстанет и русский классик Федор Достоевский. На Малой сцене готовится премьера спектакля "Шутки Достоевского", куда войдут инсценировки повестей "Чужая жена и муж под кроватью" и "Скверный анекдот" в постановке Марии Романовой.

Премьеры с разными режиссерами

Как отметила худрук театра, в нынешнем сезоне намечено выпустить, как и в прошлом, 10 премьер. Некоторые постановки задуманы для звезд труппы, например, "Вишневый сад" Антона Чехова с Анной Ковальчук в роли Раневской. Эту пьесу готовится поставить режиссер Уланбек Баялиев.

Театр пригласил к сотрудничеству петербургского режиссера Бориса Павловича, тяготеющего к инсценировкам большой прозы. Свой будущий спектакль он создаст по юмористическому роману английского писателя ХVlll века Лоренса Стерна "Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена".

Есть в планах театра и международный проект - постановка "В лучах" Артура Палыги, избравшего своей героиней Марию Склодовскую-Кюри. В основе пьесы - неизвестные письма этой женщины, дважды удостоенной Нобелевской премии. Поставить эту пьесу петербуржцам предложило польское творческое объединение "Театральная площадь" с перспективой приезда с этим спектаклем на гастроли в Польшу. Постановщиком выступит польский режиссер Анджей Бубень, работающий в России.

После ухода из театра Юрия Бутусова, занимавшего пост главного режиссера, эта должность пока что остается вакантной с сохранением в репертуаре всех его спектаклей. Причем Вахтанговский театр даже предложил труппе Театра имени Ленсовета приехать к ним на гастроли именно с бутусовским репертуаром.

Гастрольные планы труппы связаны с выступлениями в городах основной производственной деятельности Группы Газпром - Волгограде, Югорске, Казани, Уфе, Иркутске, Томске. Будут показаны спектакли "Фальшивая нота", "Сотворившая чудо", Без вины виноватые". Намечена гастрольная поездка в Севастополь.