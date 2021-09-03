Премьера "Дюны" Вильнева состоялась во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля

ВЕНЕЦИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Один из самых ожидаемых фильмов года - фантастический блокбастер "Дюна" (Dune) по роману американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта - показали на Венецианском кинофестивале в пятницу. Главным вызовом при создании картины режиссер Дени Вильнев назвал попытку перенести на экран детальный мир романа и сделать ленту понятной даже тем, кто не знаком с оригиналом.

Фильм "Дюна" вошел в программу внеконкурсных показов Венецианского кинофестиваля и стал одной из наиболее ожидаемых премьер смотра: забронировать билет на показ было практически невозможно. Режиссер Дени Вильнев рассказал, что долгое время мечтал экранизировать роман Герберта. "В книге меня поразил тот путь, который проделывает герой в поисках своей идентичности, как он старается погрузиться в чужую культуру, пытается справиться с грузом ответственности, который ложиться на его плечи. <…> Книга очень богата деталями, в этом ее сила, но мне необходимо было выбрать из этого то, что стоит показать в картине, и сделать так, чтобы зритель, который не знаком с романом, смог понять фильм. Я пытался правильно изложить историю - в этом заключался главный вызов", - поделился он.

В центре сюжета оказывается наследник дома Атрейдесов Пол. Вместе с семьей он отправляется на одну из самых опасных планет по Вселенной - Арракис. Пустынная земля является источником ценного ресурса, из-за которого разгорается межгалактический конфликт. В результате захвата власти Пол вместе с матерью вынуждены бежать от убийц, и этот момент становится отправной точкой его грандиозного путешествия.

Фильм для большого экрана

В титрах фильм называется "Дюна: Часть первая", но режиссер затруднился ответить на вопрос о том, планируется ли к выходу продолжение. "Это решение не за мной, но я могу сказать наверняка, что сейчас студия гордится картиной и делает все, чтобы выпустить ее в кинотеатрах. Мы переживаем непростые времена, мы все согласны с тем, что сейчас безопасность превыше всего, но если зрителям будет комфортно, то я бы хотел, чтобы они увидели "Дюну" на большом экране, потому что именно для этого он создавался. Мы старались сделать настолько иммерсивный фильм, насколько возможно", - пояснил Вильнев.

По его словам, за годы с момента создания роман "Дюна" не потерял актуальности, он стал неким предсказанием о том, с чем столкнется человечество в XXI веке. Роли в фильме Вильнева исполнили Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Зендея и другие артисты.

Первой экранизацией романа Герберта стала картина "Дюна" (Dune, 1984) режиссера Дэвида Линча. В ней состоялся дебют актера Кайла МакЛоклена, который позднее неоднократно сотрудничал с Линчем, в том числе сыграл главную роль в сериале "Твин Пикс" (Twin Peaks, 1990-1991). По словам Тимоти Шаламе, воплотившего у Вильнева тот же образ, что и МакЛоклен у Линча, он с огромным уважением относится к этой работе артиста, но в работе старался следовать собственному пути. В российский прокат фильм выйдет 16 сентября.