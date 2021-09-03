Названа самая популярная аудиокнига Довлатова за последний год

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. К 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова сервис аудиокниг Storytel узнал, какие произведения этого автора были наиболее популярны у российской аудитории в последний год, топ-10 возглавила книга "Компромисс". Об этом говорится в сообщении сервиса, поступившем в ТАСС.

Данные основаны на общем количестве прослушанных часов с 4 сентября 2020 года по 3 сентября 2021 года.

"Топ-10 самых популярных аудиокниг Сергея Довлатова возглавил "Компромисс" в исполнении Константина Хабенского, на втором месте - "Чемодан" в исполнении Максима Виторгана, замыкает тройку - "Заповедник" в исполнении Дмитрия Креминского", - указано в сообщении.

Другие произведения

Также в топ вошли произведения "Иностранка" в исполнении Ефима Шифрина, "Наши" в исполнении Максима Суханова, "Зона" в исполнении Алексея Багдасарова, "Филиал" в исполнении Алексея Кортнева.

"То, что первым идет "Компромисс", - это вряд ли случайность. И дело не только в блестящей озвучке Константина Хабенского. В "Компромиссе" есть все ключевые для Довлатова темы: противостояние таланта и системы, противостояние человека самому себе, милое позерство, нежный алкоголизм, романтика, абсурд и даже легкая эротика", - отметил шеф-редактор Storytel Константин Мильчин, слова которого приводятся в сообщении.

По количеству прослушанных часов Сергей Довлатов вошел в топ-10 самых популярных авторов современной художественной литературы и располагается на тридцатом месте в общем рейтинге среди всех писателей.

3 сентября Сергею Довлатову, одному из самых читаемых и часто издаваемых в России писателей, исполнилось бы 80 лет.