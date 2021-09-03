Гран-при кинофестиваля "Будем жить" в Москве получила картина "Блокадный дневник"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Итоги московского международного кинофестиваля "Будем жить" подвели в столице в пятницу. Гран-при кинофестиваля получила картина "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Третьего сентября в белом зале Центрального дома кинематографистов состоялось закрытие X Московского международного кинофестиваля "Будем жить". На закрытии были вручены призы за лучший полнометражный фильм, лучший документальный фильм, лучший короткометражный фильм, а также призы в специальных номинациях. Гран-при фестиваля получила картина Андрея Зайцева "Блокадный дневник", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что фильм рассказывает про первую, самую тяжелую, блокадную зиму Ленинграда, в которую от голода умерло больше всего людей. Февраль 1942 года, лютые морозы под минус 30 градусов, страшный голод, не работает водопровод и электричество, транспорт стоит, Ленинград завален снегом и парализован. Молодая женщина, Ольга, идет пешком через весь город к своему отцу. Она только что похоронила мужа и уверена, что скоро тоже умрет от голода. Она хочет в последний раз увидеть своего папу, проститься с ним и попросить у него прощения.

"Лучшим короткометражным фильмом смотра стала картина "Авако" режиссера Ксении Пчелинцевой. Фильм рассказывает историю тринадцатилетней Ани. Девочка-подросток остается под присмотром своего соседа-панка Арсения (18), в которого давно влюблена. Аня проводит день в молодежной компании Арсения "Авако", пытаясь привлечь его внимание и еще не подозревая, что, возможно, они никогда больше не увидятся. Команда картины получила 100 тыс. рублей от партнера фестиваля - Национального фонда поддержки правообладателей", - пояснили в пресс-службе.

Лучшей документальной картиной фестиваля стал фильм Владимира Головнева "Дальний план". Также приз президента кинофестиваля получила картина "Шамбала" режиссера Артыкпай Суюндукова.