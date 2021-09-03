Премию "Чистый звук" за запись российской академической музыки вручили в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Проект Octavia. Trepanation Дмитрия Курляндского, "Русское Рождество. Русская хоровая музыка от строчного пения до XX века", записи сочинений Сергея Рахманинова и других композиторов отмечены II Международной премией за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки "Чистый звук". Вручение наград состоялось в пятницу на сцене Школы современной пьесы в Москве.

"Организаторы премии получили свыше 150 заявок, в шорт-лист вошли 40 лучших аудиозаписей, это очень-очень много часов музыки, - рассказал ведущий церемонии и член жюри Юлиан Макаров. - Релизы оценивало два жюри, и в составе судейских комиссий были профессиональные звукорежиссеры, музыканты, именитые деятели культуры и искусства.

Генеральный директор Российского музыкального союза - учредителя премии - Александр Клевицкий отметил, что награда восстанавливает справедливость. "Незримые участники произведения - звукорежиссеры - всегда были обделены вниманием. Наша премия открыла этих замечательных людей", - подчеркнул он.

Лучшие записи

В номинации "Опера" лучшим признан проект Octavia. Trepanation Дмитрия Курляндского от лейбла Fancymusic, второй приз получила медиаопера "Планета Пи" Ираиды Юсуповой, третий - запись "52" композитора Александра Маноцкова, также сделанная Fancymusic. Среди "Хоровых произведений" победил релиз "Русское Рождество. Русская хоровая музыка от строчного пения до XX века" Московской консерватории, на второй строчке - "Анатолий Константинович Лядов: Хоровая музыка" британской компании Toccata Classics, на третьей - "Антология современной хоровой музыки композиторов России. Том 2. Сочинения С. Слонимского" фирмы "Мелодия". Запись Российского государственного музыкального телерадиоцентра "Возрождаем наследие русских композиторов. Леонид Половинкин" названа лучшей оркестровой музыкой, в этой категории также отмечены "Мосолов. Симфония №5" гонконгского лейбла Naxos и "Чайковский - 2020" Sony Music Entertainment Russia, исполненный Александром Сладковским и Государственным оркестром Республики Татарстан.

В категории "Камерная вокальная музыка" победу одержала Московская консерватория за запись романсов Сергея Рахманинова, второе место заняла Ассоциация "Музыкальная планета" с вокальным циклом "Поэма о русском солдате" Всеволода Задерацкого, третье - нидерландская Brilliant Classics за запись Medtner: ‘Incantation’ Complete Songs Volume 1. В "Камерной инструментальной ансамблевой музыке" лучшей стала "Мелодия" с релизом Павла Карманова "Музыка для Алексея Любимова", также жюри выделило коллектив Divertissement Chamber Orchestra за альбом White Balance на лейбле Fancymusic и Московскую консерваторию - создателей диска "Юрий Буцко. Камерные сочинения". В аналогичной сольной номинации на первом месте - "Звуковой обзор 2/6" фирмы "Мелодия", на втором - "Like Breath. Карильонные импровизации" Творческого объединения Artes Mirabiles, на третьем - запись Balakirev: Complete Piano Works, Vol. 4 от Naxos Grand Piano.

За реставрацию архивных аудиозаписей награждена фирма "Мелодия" с работами "Шостакович играет Шостаковича"(лауреат I степени) и "Николай Каретников. Симфония №4" (II степень), а также Московская консерватория за "Святослав Рихтер в ансамблях" (III степень). В смешанной номинации были представлены сборники аудиозаписей с разным составом исполнителей. Победил релиз Toccata Classics "Герман Галынин. Первая полная антология камерно-оркестровых партитур и струнно-смычковых ансамблей", вторую строчку занял Детский музыкальный театр им. Сац с записью балета "Синяя птица" по пьесе Мориса Метерлинка, третью строчку - "Звуковой обзор 4/6" фирмы "Мелодия".

Премия "Чистый звук" вручается раз в два года. Первая церемония награждения состоялась в октябре 2019 года. Проект направлен на развитие отечественной композиторской школы, индустрии звукозаписи и музыкальной культуры в целом.