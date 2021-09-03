Киностудия Горького планирует снимать до пяти детских и подростковых фильмов в год

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Обновленная киностудия имени М. Горького планирует снимать до пяти игровых и до 15 документальных фильмов в год, рассчитанных на детскую и молодежную аудиторию, сообщила гендиректор киностудии Юлиана Слащева.

В пятницу киностудию посетила министр культуры РФ Ольга Любимова. Она осмотрела историческое здание после ремонта, открыла кинокластер для детей и подростков, посетила выставку "Время и Вещи. Исторический костюм в кино", организованную при поддержке Минкультуры, а также обсудила вопросы развития киностудии.

"Установка министерства культуры и лично Ольги Борисовны (Любимовой, министра культуры РФ), которую студия собирается соблюдать в части производства, - это создание детско-семейного и подросткового контента. То есть киностудия не собирается конкурировать за блокбастеры, за большое дорогостоящее кино", - сказал Слащева.

"Пока", - поправила ее Любимова.

"Пока, - согласилась Слащева. - Мы хотим начать, по крайней мере первые три-четыре года, мы планируем вернуть киностудию на рынок того контента, того кино, которое она исторически производила".

Какие фильмы будут снимать

Уже сегодня в производстве киностудии три игровых полнометражных фильма, еще десять картин разных жанров - в разработке. Это комедии, спортивные драмы, мелодрамы, детективы - преимущественно для молодежной и детско-семейной аудитории.

Детское и подростковое кино считается некоммерческим, поэтому мало кто готов и хочет это снимать, отметила Слащева, добавив при этом, что ситуация стала меняться и последние вышедшие картины для семейного просмотра это подтверждают. "Надеемся, что за пять лет мы выпустим достаточное количество, заметное количество игровых и научно-популярных фильмов для детской и подростковой аудитории", - сказала гендиректор киностудии.

Что касается документального кино, то, по ее словам, появление онлайн-платформ послужило стимулом для всплеска интереса к этому жанру. "Мы собираемся выпускать не менее 12-15 документальных фильмов ежегодно. И это все будет социально значимое, очень острое кино", - подчеркнула Слащева.

Как сообщили в пресс-службе киностудии, Продюсерский центр закончил производство 15 документальных фильмов, в разработке еще 30 документальных проектов и более 200 часов научно-популярного контента на самые разные темы: архитектура, технологии, история, природа, профессии, изобретения, кинотехника, кибернетика, среда выживания, наука, экология, медиа. В ближайшие пять лет киностудия ежегодно планирует выпускать по три-четыре новых научно-популярных цикла.

Что будет на новой киностудии

В главном историческом здании киностудии на улице Сергея Эйзенштейна в Москве недавно завершился капитальный ремонт фасада, реставрация колонн и ремонт входной группы, была благоустроена территория, приведены в порядок сквер и фонтан с аллей звезд.

На территории киностудии развивается кинокластер для детей и подростков, который впоследствии будет включать киношколу, детско-семейный досуговый центр и современный мультимедийный музей истории кинопроизводства. Уже с 6 сентября стартуют занятия для подростков 11-18 лет с мастер-классами по режиссуре кино. Программу для них помогли разработать лучшие специалисты ВГИКа. В ближайшие годы ремонт будет продолжен: помимо капитального ремонта всех строений, запланированы строительство нового студийного комплекса площадью 20 тыс. квадратных метров, создание масштабного креативного кластера и технопарка общей площадью до 50 тыс. кв. м.