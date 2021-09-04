Алексей Герман-младший отметит свое 45-летие в рабочем режиме

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Алексей Герман-младший, режиссер фильмов "Бумажный солдат" (2008) и "Довлатов" (2018), планирует провести день рождения в рабочем режиме, и большого торжества в честь своего 45-летия устраивать не будет. Об этом он рассказал ТАСС накануне праздника.

"День планирую провести в рабочем режиме, дел накопилось много. Если и буду отмечать, то только на работе немного. Большого праздника точно не будет", - сказал режиссер.

На данный момент Герман-младший работает над масштабной военной драмой "Воздух" о первом отряде женской эскадрильи на фронтах войны. По словам создателей фильма, они хотят рассказать о роли женщин и их колоссальном вкладе в победу в Великой Отечественной войне. Съемки картины приостановились в 2020 году из-за пандемии.

Алексей Герман-младший родился 4 сентября 1976 года в семье известного режиссера Алексея Германа и сценаристки Светланы Кармалиты. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерами его курса были Сергей Соловьев и Валерий Рубинчик, после чего работал на студии "Ленфильм".

Первой полнометражной работой режиссера стала военная драма "Последний поезд" (2003), отмеченная призом за лучший дебют на Венецианском кинофестивале. Впоследствии Герман-младший неоднократно принимал участие в крупных зарубежных киносмотрах. Фильм "Бумажный солдат" (2008) получил в Венеции "Серебряного льва" за лучшую режиссуру и награду за операторскую работу, картины "Под электрическими облаками" (2015) и "Довлатов" (2018) удостоились призов за выдающиеся художественные достижения на Берлинале, а премьера его нового проекта "Дело" состоялась в 2021 году на Каннском кинофестивале во второй по значимости программе "Особый взгляд". Кроме того, Герман-младший является обладателем трех премий "Ника" и других наград.