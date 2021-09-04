Московский театр мюзикла не намерен вводить систему QR-кодов для посетителей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский театр мюзикла продолжит работать при соблюдении противоэпидемических мер, в том числе с ограничением количества зрителей не более 500 человек на спектакль, не переходя к формату COVID-free по QR-кодам. Об этом сообщил в субботу художественный руководитель театра Михаил Швыдкой на сборе труппы.

"Мы довольно внимательно смотрели за тем, что происходит в социальных сетях, что пишут нам зрители, и пришли к выводу, что если мы сейчас объявим наш театр свободным от ковида, то не продадим и 500 билетов. Зрители не хотят вступать в контакт с театром, если от них требуют дополнительное свидетельство их здоровья", - сказал он.

Швыдкой подчеркнул, что театр уже полтора года продолжает работать себе в убыток, но сохраняет уровень зарплат сотрудников. "Все, что мы делаем, мы сегодня делаем на банковские кредиты в надежде на то, что когда-то наступит светлое будущее, и нам разрешат 600 человек, потом 700", - сообщил он.

Согласно приказу Департамента культуры Москвы, опубликованному 26 июля, столичные учреждения культуры могут ввести систему QR-кодов для посетителей. В этом случае организаторы имеют права не придерживаться антиковидных правил, таких как ограничение на количество зрителей в 50% от общей вместимости зала, но не более 500 человек, исключительно при наличии посадочных мест, а также обязательное ношение масок и перчаток.

О временном возвращении театра в здание Дома культуры им. Горбунова

На сборе Швыдкой также сообщил, что коллектив учреждения покинет здание театра "Россия" на Пушкинской площади 9 января 2022 года и временно вернется в Дом культуры им. Горбунова с 14 февраля.

"Мы здесь завершаем работать 9 января и начинаем следующий этап нашей жизни на Горбушке. Скорее всего, 14 февраля. К этому времени мы проведем там ремонт", - рассказал он.

Театр мюзикла прорабатывает вопрос строительства собственного здания в центре Москвы. "Есть уже проект, есть уже строители", - сообщил Швыдкой.

Московский театр мюзикла уже работал в ДК Горбунова с момента открытия в 2012 году до осени 2017 года, когда коллектив переехал в театр "Россия".