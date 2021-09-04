Московский театр мюзикла и Disney сделают концертную версию "Принцессы цирка"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский театр мюзикла ведет переговоры с компанией Disney о выпуске концертной версии спектакля "Принцесса цирка". Об этом сообщил в субботу генеральный директор театра Александр Новиков на сборе труппы.

"Мы сейчас ведем переговоры с Disney, они предлагают нам сделать концертную версию "Принцессы", - сказал он. Работа планируется в новом, 11-м сезоне.

Именно показ "Принцессы цирка", премьера которого состоялась в 2016 году, откроет сезон Театра мюзикла 9 сентября.

Премьеры сезона

В этом сезоне театр готовит спектакль-игру для зрителей 3-5 лет с рабочим названием "Мамонтенок". "Нам очень хочется приучить детей к хорошей музыке, мы остановились на мелодиях из лучших советских мультфильмов: Шаинский, Гладков и далее по списку. Под это мы сочинили историю о Мамонтенке, который попадает в Африку и пытается найти свою маму", - рассказал художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.

Для новой постановки театр провел кастинг молодых артистов в состав ансамбля. Премьера планируется в середине декабря еще в здании театра "Россия" на Пушкинской площади, которое Театр мюзикла покинет после новогодних праздников.

В планах на сезон также новый мюзикл для взрослой аудитории о композиторах-эмигрантах, повлиявших на становление американской музыкальной культуры. "Это будет история о том, как из фольклора - русского, украинского, еврейского, итальянского, ирландского - рождается сначала джазовая музыка, а потом и мюзикл", - пояснил Швыдкой.

Гастроли в новом сезоне театр не планирует в связи с неопределенностью ковидных ограничений в разных регионах и странах.