В Венеции показали фильм о Led Zeppelin

ВЕНЕЦИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Легендарный рок-музыкант, композитор, аранжировщик Джимми Пейдж, вдохновитель знаменитой британской группы Led Zeppelin, приехал в Венецию, где представил документальную ленту о коллективе. Показанная в субботу вне конкурса на Венецианском кинофестивале лента "Становясь Led Zeppelin" (Becoming Led Zeppelin) повествует о становлении группы и музыке, вошедшей в историю рока.

Как пояснил Пейдж на пресс-конференции, авторы этого фильма хотели рассказывать о музыке. "Это стало интересным опытом, близким к реальной истории. Нам и раньше поступали предложения о кино, но [авторы] хотели концентрироваться на чем угодно, но не на музыке", - сказал 77-летний музыкант. По его словам, в этом фильме можно найти ответы на все вопросы о группе и стиле исполняемой музыки. "Вы и так уже многое поняли о нашей музыке, но сейчас сможете понять еще больше", - сказал Пейдж.

Создатели картины - Бернард Макмахон и Эллисон Макгорти - называют ее "полумюзиклом, полуруководством к действию". "Это и история успеха. Мы стремились создать новый тип кино, где документальность утопает в мюзикле. Мы хотели переплести истории четырех участников группы до и после ее создания", - сказал Макмахон. Он рассказал об огромной проделанной архивной работе по сбору материалов. "На момент становления группы официальных записей выступлений не было", - поделился он. Многие уникальные материалы достались из частных коллекций, в том числе фанатов.

Говоря от отличии Led Zeppelin от других известных рок-групп, Пейдж отметил, что он и другие участники Led Zeppelin всегда импровизировали.

Дань музыкантам

В этом году музыкальным темам и персонажам мира музыки посвящен целый блок документалистики на фестивале. Так, одна лента через историю известной песни Hallelujah 1984 года рассказывает о ее создателе певце и авторе песен Леонарде Коэне. Сам музыкант успел одобрить проект в 2014 году, за два года до кончины.

Еще одному выдающемуся музыканту, ушедшему чуть более года назад, Эннио Морриконе (1928-2020) посвящен фильм итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе. Морриконе, один из самых успешных кинокомпозиторов, обладатель "Оскара" за вклад в киноискусство, написал музыку для многих картин Торнаторе. Другой документальный фильм посвящен выдающемуся итальянскому музыканту - Эцио Боссо (1971-2020). Он был виртуозным пианистом, композитором и дирижером и продолжал заниматься музыкой практически до самой смерти несмотря на тяжелое заболевание, приведшее к частичному параличу.