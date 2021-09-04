Российский музыкант стал победителем конкурса пианистов Classic Piano в Дубае

ТАСС, 4 сентября. Российские пианисты Мирослав Култышев и Виктор Маслов заняли первое и второе места соответственно на II Международном конкурсе пианистов Classic Piano, итоги которого подвели в субботу в Дубае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Европейского фонда поддержки культуры, организатора смотра.

"Сегодня закончился один из наших крупнейших музыкальных проектов - Classic Piano. Это мероприятие длилось в общей сложности три года, учитывая предварительный отбор в разных странах. Счастлив был видеть всех участников и очень благодарен нашему высокопрофессиональному жюри, в составе которого сплошь мэтры классической музыки и фортепианного искусства. Мы поздравляем победителя и ждем его в качестве солиста в нашем гастрольном туре", - привели в пресс-службе слова президента Европейского фонда поддержки культуры Константина Ишханова.

Победитель конкурса Мирослав Култышев отметил сложность состязания. "Чувствую счастливую опустошенность, потому что это было действительно сложное трехнедельное испытание. Рад был вновь оказаться на сцене, что особенно ценно в наше время пандемийных ограничений, рад был пообщаться со своими коллегами - другими участниками конкурса. Безмерно благодарен Европейскому фонду поддержки культуры за организацию и поддержку классического искусства. "Есть музыка над нами", как сказал Осип Мандельштам, и все мы служим музыке", - отметил он.

О конкурсе

Конкурс проходил в четыре тура с 15 августа по 4 сентября, в нем приняли участие 70 пианистов из более чем 20 стран. В первых двух турах музыканты выступали сольно, в третьем и четвертом - в сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении под управлением дирижера Сергея Смбатяна. В полуфинале участники исполнили концерты Моцарта и композитора - резидента конкурса Classic Piano Алексея Шора. В финале за победу боролись музыканты из Германии, Австрии, Франции, Китая, Армении, Южной Кореи, Великобритании, Швейцарии, Японии, США, России, Израиля, Италии и Бельгии. Им были предложены несколько произведений классиков XIX-XX веков.

Музыкантов оценивало профессиональное жюри под председательством композитора Александра Чайковского. "Изначально все участники конкурса, которые приехали в Дубай, - профессионалы высокого класса. И делать выбор каждый этап было не так просто, - подчеркнул он. - В финале мы действительно увидели жаркие баталии, потому что каждый из участников показал и виртуозность, и артистизм, и глубокое понимание музыкального материала".

Призовой фонд конкурса составил более €300 тыс. Победителю вручен чек на €100 тыс., обладателю второго места - на €50 тыс. Кроме того, Култышева ждет мировое турне, включающее концерты в Австрии, Армении, Азербайджане, Грузии, Германии, Венгрии, Италии, Израиле, Японии, Казахстане, Литве, Латвии, на Мальте, в России, Швейцарии, Турции, США и Великобритании.

Другой российский участник - Артем Кузнецов - стал обладателем специального приза в размере €3 тыс. за исполнение произведений мальтийских композиторов.

Состязание приурочено к Международному музыкальному фестивалю InClassica, который открылся в Дубае 28 августа. Его организаторами также выступают Европейский фонд поддержки культуры и SAMIT Event Group.