Линдеманн спел по-русски на фестивале "Спасская башня"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн стал специальным гостем XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". На Красной площади он исполнил песню "Любимый город" в сопровождении трех оркестров.

"Тилль впервые в своей музыкальной карьере выступает в сопровождении военных духовых оркестров", - подчеркнули в дирекции фестиваля. Дебют состоялся под аккомпанемент Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательного оркестра МЧС России и Оркестра отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии под руководством майора Олега Тышука.

Появление Линдеманна на брусчатке вызвало особый интерес зрителей. Все достали мобильные телефоны, чтобы снять выступление, а в конце поблагодарили немецкого артиста аплодисментами. Лидер Rammstein отправил трибунам воздушный поцелуй.

Весной Линдеманн выпустил запись песни композитора Никиты Богословского на стихи поэта Евгения Долматовского и представил клип на нее, снятый в Государственном Эрмитаже.

Линдеманн снова выступит на фестивале "Спасская башня" 5 сентября. Специальным гостем завершающего смотр представления также станет народная артистка РФ Тамара Гвердцители, которая исполнит композицию Булата Окуджавы "Молитва".

О фестивале

Фестиваль "Спасская башня" проходит с 27 августа по 5 сентября, его тема - "Время, музыка и мир". Участниками фестиваля в этом году стали оркестры из пяти стран: России, Белоруссии, Греции, Катара и Мексики. Еще один специальным гостем стала арт-группа "Хор Турецкого", которая выступила 1 сентября.

В связи с пандемией смотр проходит в формате COVID-free: вместе с билетом зрители должны предъявить QR-код и пройти бесконтактную термометрию на входе.

ТАСС - официальное информационное агентство фестиваля.