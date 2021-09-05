Фестиваль "Золотая маска" запустил осеннюю региональную программу

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Золотая маска" открыл осеннюю региональную программу, которая стартовала одновременно в двух городах - Новокуйбышевске и Петрозаводске. В целом же региональные проекты пройдут в 10 городах России, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"4 сентября "Золотая маска" одновременно представила свои спектакли в Новокуйбышевске и Петрозаводске. 5 сентября фестиваль продолжит программу в Екатеринбурге, а 6 сентября состоится первый спектакль "Золотой маски" в Ульяновске", - рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что эти проекты станут частью масштабной региональной программы фестиваля 2021 года, которая объединит 10 городов. Среди них - Екатеринбург, Ульяновск, Новокуйбышевск, Петрозаводск, Костомукша и Череповец, где "Золотая маска" давно стала важной составляющей культурной жизни, а также Салехард и Уфа, где фестиваль пройдет впервые.

"Уникальным станет проект в Новосибирске в коллаборации с международным фестивалем "Хаос". Завершающий проект "Золотая маска" проведет в декабре в Санкт-Петербурге", - проинформировала представитель пресс-службы фестиваля. Она отметила, что региональная программа проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов.

Общими усилиями

Своим мнением по поводу региональной программы поделилась генеральный директор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина. "Весной и летом этого года мы уже осуществили несколько значительных проектов. Открылись программой "Достоевский и театр" в Омске, показали спектакли Московского художественного театра и "Гоголь-центра" в Екатеринбурге, вместе с Нижним Новгородом отпраздновали 800-летие города, впервые побывали в Березниках Пермского края. И теперь нас ждет крайне насыщенная осень", - сказала Ревякина.

"Для нас невероятно ценно, что, несмотря на все сложности, связанные с эпидемиологической обстановкой, мы продолжаем работу и покажем спектакли в самых разных уголках страны - и в крупных театральных центрах, и в маленьких городах. Все это стало возможным благодаря не только государственной поддержке, но и участию наших партнеров", - подчеркнула гендиректор "Золотой маски".

По ее словам, в этом году впервые генеральными партнерами региональной программы стали благотворительный фонд Михаила Прохорова и "Сбер". "Компания "Юнипро" сделала возможным проект в Березниках. Вот уже 12 лет фестивали в Петрозаводске, Костомукше и Череповце проходят при поддержке ПАО "Северсталь". Программа в Новокуйбышевске состоится при участии компании "Новатэк". Впервые в Ульяновске мы сотрудничаем с группой компаний "Волга-Днепр". С 2019 года фестиваль "Золотая маска" в Санкт-Петербурге проходит при поддержке ПАО "Газпром". А в этом году программа состоится также благодаря АО "Группа "Илим", - перечислила Ревякина.

Она добавила, что для каждого из этих проектов собрана индивидуальная афиша, где представлены драматические и музыкальные произведения, национальные спектакли. В программе участвуют ведущие театры Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Омска, Воронежа, Архангельска, Томска и Казани. Важным дополнением программы станут лаборатории и мастер-классы для театральных профессионалов.

О программе

Фестивали "Золотой маски" в городах России проводятся с 2000 года. В их афише - спектакли, которые являются номинантами и лауреатами национальной театральной премии, постановки, заслужившие высокую оценку экспертов и широкой публики.

Создавая программу, направленную на развитие гастрольной политики, "Золотая маска" стремится к преодолению культурных барьеров внутри страны, делая доступными лучшие образцы современного театрального искусства зрителям в самых разных городах России. За 20 лет состоялось более 150 проектов в 60 городах - от Архангельска до Южно-Сахалинска.