Древнейший острог Новосибирской области реконструируют к 350-летию Петра I

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Новосибирский краеведческий музей к 350-летнему юбилею Петра I в 2022 году планирует подготовить серию графических и объемных реконструкций пяти первых деревянных крепостей, созданных на территории Новосибирской области в эпоху правления императора. Среди них - Умревинский острог, самый первый на территории региона, сообщила ТАСС министр культуры области Наталья Ярославцева.

Умревинский острог - первый административно-оборонительный пункт Российского государства в Новосибирской области, построенный в 1703 году. Острог имеет статус памятника архитектуры федерального значения, он состоит из комплекса оборонительных сооружений, построек во внутреннем дворе, некрополя, сформировавшегося на территории в конце XVIII-XIX веков, церкви, посада (территория вне городской стены - прим. ТАСС) и дороги.

"Новосибирским государственным краеведческим музеем начата работа над проектом "Пять петровских крепостей". В ходе проекта будет проведено исследование истории пяти первых деревянных крепостей, созданных на территории Новосибирской области в эпоху Петра I. По результатам проекта будет сделана серия графических и объемных реконструкций", - рассказала Ярославцева.

Она добавила, что все полученные материалы будут представлены на масштабной выставке, которая пройдет в стенах музея, а также в тех населенных пунктах, где находились крепости. Планируется создать передвижную выставку-игру, рассчитанную на подростковую и детскую аудиторию, которая в легкой и доступной форме познакомит посетителей с эпохой освоения Южной Сибири русскими первопроходцами и становлению здесь российской государственности. "Выставка станет особенно актуальной, поскольку совпадет по времени с 350-летним юбилеем Петра I, по распоряжению которого и строились эти крепости", - отметила министр.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других городах России и за рубежом.