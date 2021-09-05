Театр наций введет вход по QR-кодам на спектакли "Горбачев" и "Иванов"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Театр наций введет вход для зрителей по QR-кодам на мероприятия с полной посадкой в октябре. Первыми спектаклями в формате COVID-free станут "Горбачев" и "Иванов", сообщается в воскресенье в Instagram театра.

"Друзья, мы приняли решение о продаже 100% мест зала. Первыми спектаклями с полной рассадкой станут "Горбачев" (25 и 26 октября) и "Иванов" (16 октября). Если вы приобретете билет на эти даты, при входе в театр вам нужно будет иметь при себе паспорт и QR-код", - говорится в сообщении.

Уточняется, что продажи билетов на "Горбачева" и "Иванова" начинаются уже в понедельник.

Сейчас у московских учреждений культуры есть выбор: принимать до 50% зрителей, но не более 500 человек, или ввести формат "ковид-фри", предусматривающий проверку QR-кода, подтверждающего вакцинацию, отрицательный ПЦР-тест или уже перенесенную инфекцию у посетителей. Во втором случае театры и концертные залы имеют право не придерживаться антиковидных правил.