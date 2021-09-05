В Румынии открылся фестиваль документального фильма "Астра"

БУХАРЕСТ, 5 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль документального фильма "Астра" (Astra Film Festival - AFF) начался в воскресенье в Сибиу. Об этом сообщило агентство AGERPRES. Кинофестиваль был открыт лентой французского режиссера Эмманюэля Капплена "Теперь ты знаешь" о глобальной угрозе климатических изменений.

Этот форум документального кино пройдет под открытым небом, в Музее традиционной народной цивилизации "Астра" - самом большом музее под открытым небом в Румынии, а также в кинозалах и онлайн 5-12 сентября. Главные темы фестиваля - "Опасность климатического коллапса", "Влюбленные в смутное время", "Рождение детей в новом мире", "Неприличная смерть" и "Границы".

"На фестивале "Астра", который проводится уже в 28-й раз, будут показаны 54 румынских и зарубежных фильма из 29 стран, отобранные из примерно 3 тыс. присланных на фестиваль, - сказал на пресс-конференции накануне директор-основатель фестиваля Думитру Будрала. - Всего на нем пройдет более 200 различных мероприятий: конференции, семинары, мастерские, дискуссии, концерты".

В рамках программы "Спасательные лодки" зрители будут смотреть фильмы с лодок на озере в центре музея "Астра". На берегу среди водяных мельниц там установлен гигантский экран, на котором 7-9 сентября будут демонстрироваться фильмы о катастрофических последствиях вреда, который люди наносят природе.

В конкурсной программе фестиваля четыре отделения: "Крепнущие голоса в документальном кино", "Центральная и Западная Европа", "Румыния" и "Школа документального кино" (DocSchool). Российских участников в конкурсной программе нет, однако россияне участвуют в мастерской кинопроектов Astra Film Lab. Общая стоимость премий на фестивале - 20 тыс. евро.

Впервые проведенный в 1993 году кинофестиваль "Астра" является крупнейшим фестивалем документального фильма в Восточной Европе.